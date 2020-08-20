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Компания Apple стала первой в США, капитализация которой превысила $2 трлн. Не помешала этому даже пандемия коронавируса и вызванный ею экономический спад в США и по всему миру. Всего 2 года прошло с тех пор, как Apple достигла отметки в $1 трлн. Именно столько времени потребовалось на удвоение стоимости компании.

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Если смотреть по всему миру, Apple не стала первой компанией с такой стоимостью. Занимающаяся добычей нефти и газа Saudi Aramco из Саудовской Аравии успела опередить её. Столько она стоила в минувшем декабре, но с тех пор цены на нефть и газ упали, как и стоимость акций этой компании. 4 августа Apple стала стоить дороже.

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Сейчас стоимость акций компании составляет $467,77. В этом году цена постоянно растёт, прирост составил более 50%. Стоимость акций увеличивается в среднем на 3,5% в неделю с начала июня. Она заметно выросла после отчёта за второй квартал года, где было сказано о рекордных продажах и доходе в $259,7 млрд., что на 11% лучше прошлогоднего показателя.

Несмотря на эти финансовые успехи, компания испытывает кое-какие проблемы и обвиняется в монополизме. В первую очередь это относится к экосистеме приложений. На прошлой неделе началась война с создателем игры Fortnite, компанией Epic Games. Игра была убрана из магазина и до сих пор там отсутствует. Многим разработчикам не хочется отдавать Apple 30% от дохода с продажи приложений.