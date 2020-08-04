Статистика рынка планшетов за второй квартал
Рынок мобильных устройств немало пострадал из-за коронавируса. В том числе это относится к планшетам, поставки которых в первые три месяца заметно упали, но во втором квартале выросли.
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Статистика фирмы Canalys показывает, что во втором квартале поставки планшетов превзошли прогнозы. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года они выросли на 26%. В первом квартале спад по сравнению с прошлым годом был 18%, в последнем квартале прошлого года падение было 0,6%, а за весь год 1,5%.
Таким образом, рынок планшетов восстановился значительно быстрее, чем смартфонов. Похоже, что некоторые люди предпочитают при работе и доступе в интернет из дома пользоваться именно планшетами.
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Тем временем, рынок компьютеров продолжил падение, которое составило 26% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Зато на 24% выросли продажи ноутбуков.
Apple поставила 14 млн. планшетов против 12 млн. в прошлом году, рост составил 19,8%. Несмотря на это, её доля рынка уменьшилась, поскольку рост продаж планшетов Samsung, Huawei, Amazon, Lenovo оказался ещё выше. Например, поставки Lenovo выросли на 52,9%, Huawei на 44,5%.
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Доля остальных производителей уменьшилась до 2,7%. Сюда в том числе входят компании Google и Microsoft.
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