Samsung представила ультрафиолетовый стерилизатор с беспроводной подзарядкой
В этом году Samsung открыла сервис бесплатной дезинфекции устройств Galaxy. Он доступен в официальных сервисных центрах и магазинах Experience Stores. Бактерии на смартфонах Galaxy, часах Watch и наушниках Buds уничтожаются при помощи ультрафиолетового излучения.
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Если магазинов Samsung поблизости нет, можно заняться очисткой устройств у себя дома. Samsung объявила о начале продаж по всему миру нового инструмента стерилизации. Он не только избавляет от бактерий, но и при этом осуществляет беспроводную подзарядку. Разработчики обещают уничтожить 99% бактерий и микробов, в том числе таких неприятных, как кишечная палочка, золотистый стафилококк и кандида. Это обещание дано на основе результатов исследований независимых лабораторий и институтов сертификации Intertek и SGS. Про избавление от коронавируса ничего не говорится.
Стерилизатор использует ультрафиолетовое освещение, которое очищает устройства сверху и снизу за 10 минут, достаточно один раз нажать на кнопку. После этого ультрафиолет автоматически выключается, а беспроводная подзарядка продолжается. Размер устройства составляет 196 x 96 x 33 мм.
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Сначала стерилизатор поступил в продажу в Таиланде, а теперь в некоторых других странах. В Германии он стоит 58 евро.
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