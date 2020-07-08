Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В этом году Samsung открыла сервис бесплатной дезинфекции устройств Galaxy. Он доступен в официальных сервисных центрах и магазинах Experience Stores. Бактерии на смартфонах Galaxy, часах Watch и наушниках Buds уничтожаются при помощи ультрафиолетового излучения.

реклама

Если магазинов Samsung поблизости нет, можно заняться очисткой устройств у себя дома. Samsung объявила о начале продаж по всему миру нового инструмента стерилизации. Он не только избавляет от бактерий, но и при этом осуществляет беспроводную подзарядку. Разработчики обещают уничтожить 99% бактерий и микробов, в том числе таких неприятных, как кишечная палочка, золотистый стафилококк и кандида. Это обещание дано на основе результатов исследований независимых лабораторий и институтов сертификации Intertek и SGS. Про избавление от коронавируса ничего не говорится.

анонсы и реклама Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Стерилизатор использует ультрафиолетовое освещение, которое очищает устройства сверху и снизу за 10 минут, достаточно один раз нажать на кнопку. После этого ультрафиолет автоматически выключается, а беспроводная подзарядка продолжается. Размер устройства составляет 196 x 96 x 33 мм.

реклама

Сначала стерилизатор поступил в продажу в Таиланде, а теперь в некоторых других странах. В Германии он стоит 58 евро.