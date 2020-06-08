HMD Global работает над дешёвым смартфоном 5G Nokia на процессоре MediaTek
Компания HMD Global в ближайшее время собирается выпустить первый для себя смартфон с поддержкой сетей 5G, модель Nokia 8.3 5G. Произойдёт это сразу в нескольких странах. Также появилась информация, что этот производитель работает и над другим устройством.
рекламаПредположительно, в линейке продуктов данный аппарат будет располагаться под смартфоном Nokia 7.3 5G. Последний использует процессор серии Snapdragon 710 и четыре камеры. Его появление ожидается позднее в нынешнем году.
Также есть сведения о работе над флагманской моделью Nokia 9.3 PureView с поддержкой стандарта связи 5G. Тут будет пять камер сзади и безрамочный экран с камерой внутри, флагманский процессор Snapdragon 865 и частота обновления экрана 120 Гц.
рекламаПоявление Nokia 7.3 5 и Nokia 9.3 PureView 5G запланировано на конец третьего квартала или начало четвёртого. Дешёвый аппарат может выйти только в будущем году.
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