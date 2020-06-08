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Компания HMD Global в ближайшее время собирается выпустить первый для себя смартфон с поддержкой сетей 5G, модель Nokia 8.3 5G. Произойдёт это сразу в нескольких странах. Также появилась информация, что этот производитель работает и над другим устройством.

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Кроме упомянутой выше модели сейчас ведётся тестирование более дешёвого смартфона с поддержкой сетей 5G. Уменьшение стоимости достигнуто за счёт применения более дешёвого процессора серии MediaTek Dimensity 800 вместо Qualcomm Snapdragon.

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Предположительно, в линейке продуктов данный аппарат будет располагаться под смартфоном Nokia 7.3 5G. Последний использует процессор серии Snapdragon 710 и четыре камеры. Его появление ожидается позднее в нынешнем году.

Также есть сведения о работе над флагманской моделью Nokia 9.3 PureView с поддержкой стандарта связи 5G. Тут будет пять камер сзади и безрамочный экран с камерой внутри, флагманский процессор Snapdragon 865 и частота обновления экрана 120 Гц.

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Появление Nokia 7.3 5 и Nokia 9.3 PureView 5G запланировано на конец третьего квартала или начало четвёртого. Дешёвый аппарат может выйти только в будущем году.