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Много лет в интернете пишут о важности надёжно защищать пользовательские аккаунты. Несмотря на это, многие продолжают относиться к этому несерьёзно. Небольшое исследование реальных данных показывает, что большинство пользователей не обновляют взломанные пароли, пользуются слабыми паролями и одинаковыми паролями на разных сайтах и сервисах.

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Казалось бы, знание о том, что сервис взломали и получили доступ к логинам и паролям, должно служить достаточной мотивацией для смены пароля. В противном случае доступ к учётной записи могут получить посторонние. Несмотря на это, многие не предпринимают никаких действий. Об этом говорить недавнее исследование института безопасности и конфиденциальности при университете Карнеги-Меллон. Согласно результатам этого исследования, только каждый третий пользователь меняет свой пароль после анонса о взломе данных. Статистика взята из реального трафика в браузерах.

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В частности, данные собрали с 249 компьютеров участников исследования. Между январём 2017 и декабря 2018 у 63 участников были аккаунты в сервисах, которые публично объявили о взломах. Только 21 из них, то есть 33%, посетили сайты для смены пароля. Из них только 15 человек поменяли пароль в течение 3 месяцев после анонса.

У исследователей был доступ к паролям участников. Из 21 поменявшихся пароль пользователей только 9 создали более сложный пароль. Остальные создали пароль не надёжнее предыдущего или воспользовались паролями наподобие тех, которые применяют на других сайтах и сервисах.