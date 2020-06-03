Многие пользователи не меняют пароль после публичных взломов сервисов
Много лет в интернете пишут о важности надёжно защищать пользовательские аккаунты. Несмотря на это, многие продолжают относиться к этому несерьёзно. Небольшое исследование реальных данных показывает, что большинство пользователей не обновляют взломанные пароли, пользуются слабыми паролями и одинаковыми паролями на разных сайтах и сервисах.
рекламаВ частности, данные собрали с 249 компьютеров участников исследования. Между январём 2017 и декабря 2018 у 63 участников были аккаунты в сервисах, которые публично объявили о взломах. Только 21 из них, то есть 33%, посетили сайты для смены пароля. Из них только 15 человек поменяли пароль в течение 3 месяцев после анонса.
У исследователей был доступ к паролям участников. Из 21 поменявшихся пароль пользователей только 9 создали более сложный пароль. Остальные создали пароль не надёжнее предыдущего или воспользовались паролями наподобие тех, которые применяют на других сайтах и сервисах.
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