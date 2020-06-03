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Windows 7 всё ещё установлена на четверти компьютеров

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Прошло почти 5 месяцев с того момента, как операционная система Windows 7 лишилась расширенной поддержки. Это означает, что теперь только организации и образовательные учреждения могут получать обновления, причём не бесплатно. Несмотря на это, уязвимая система остаётся второй по популярности в мире, уступая только Windows 10.

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Выпущенная в далёком 2009 году система сейчас установлена почти на 25% компьютеров. Стандартная поддержка завершились в январе 2015 года. После этого Windows 7 получала критические обновления безопасности, исправления багов и техподдержку на протяжении 5 лет.

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14 января нынешнего года период расширенной поддержки завершился. Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise могут получать платную поддержку по цене $50 и $25 в год соответственно на один компьютер.

Поскольку на Windows 7 больше не закрывают новые найденные уязвимости, система подвергается повышенному риску кибератак. Национальный центр кибербезопасности Великобритании не рекомендует использовать Windows 7 в интернет-банкинге и даже для работы с электронной почтой. Несмотря на это, доля Windows 7 с января почти не уменьшилась и составляет сейчас 24,28% по статистике NetMarketShare.

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Год назад доля Windows 7 была 35% и такое падение нельзя назвать значительным. Многие не спешат обновляться до Windows 10 из-за опасений за конфиденциальность, некоторые не доверяют обновлениям этой системы, некоторые используют Windows 7 просто по привычке.

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Несмотря на это, Windows 10 лидирует с долей 57,83%. В марте она была установлена на миллиарде устройств. Тем временем, доля Linux достигла рекордного показателя и составляет 3,17%.

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