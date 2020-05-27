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Motorola выпускает множество смартфонов средней ценовой категории, в которых легко запутаться. Несмотря на это, компания представила для европейского рынка новую модель Moto G Pro. В США она выпустит бюджетный аппарат Moto G Fast.

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Moto G Pro наряду с Moto G Stylus станет конкурентом смартфона LG Stylo 6. Это означает, что здесь будет стилус.





Moto G8 реклама

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Аппарат обладает экраном размером 6,4 дюйма и работает на процессоре Snapdragon 665. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенное хранилище 128 Гб. Сзади три камеры: основная 48 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп и макро 2 Мп. Стоимость в Европе будет 330 евро, продажи начнутся в июне.

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Весной состоялся релиз смартфонов Moto G8 Plus, G8 Play, G8 Power, которые вышли даже раньше стандартной модели Moto G8. G8 и G8 Play не продаются в США, в результате чего у Motorola нет смартфонов между прошлогодними представителями Moto G7 и новым Moto G Power за $250. Вскоре это может измениться.

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Moto G Pro

30-секундный видеоролик показывает смартфон Moto G Fast и говорит о 8-ядерном процессоре и объёме памяти 3 Гб. Среди камер также будут широкоугольная и макро с разрешениями 2 Мп и 8 Мп соответственно. Как и многие другие смартфоны Motorola, этот предложит высокую продолжительности работы между подзарядками.