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В 1-м квартале нынешнего года самым продаваемым смартфоном в мире был iPhone 11, о чём говорит анализ консалтинговой компании Omdia. Это самая дешёвая модель в линейке прошлогодних смартфонов Apple. Раньше самой продаваемой была другая наиболее дешёвая модель этого производителя, iPhone XR. С января по март включительно было продано 19,5 млн. аппаратов iPhone 11. За этот же период было продано 13,6 млн. iPhone XR.

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Стоимость iPhone XR в момент его появления составляла $749 и при этом это была самая дешёвая модель 2018 года. Стоимость iPhone 11 была снижена на $50 при более высоких характеристиках по сравнению со своим предшественником. Здесь быстрее процессор, двойная камера и поддержка Wi-Fi 6.

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В результате неудивительно, что новый смартфон опередил старый. Если бы не коронавирус, его продажи могли бы быть ещё выше.

В списке упомянуты также модели iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro, которые занимают 6-е и 8-е места соответственно. iPhone XR располагается на 5-м месте. Модели 2018 года iPhone XS и iPhone XS Max не вошли в первую десятку по объёмам продаж в 1-м квартале. Можно предположить, что аппараты iPhone 11 продаются лучше моделей предыдущего поколения.

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Samsung Galaxy A51 купили в количестве 6,8 млн. экземпляров. В списке также есть Galaxy A10s и Galaxy A30s, а единственным флагманом Samsung в десятке является Galaxy S20 Plus 5G. Увеличение числа моделей Samsung и рост их стоимости плохо высказались на спросе.

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Как и другие аналитики, представители Omdia по итогам года ждут падения продаж смартфонов.