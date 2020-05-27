Skype 8.60 получил модерируемые группы и сетку видеозвонков 3 х 3
Несмотря на выпуск потребительской версии приложения Microsoft Teams, компания не собирается прекращать развивать Skype, о чём сообщила недавно в интервью. Тем более что из-за пандемии коронавируса спрос на приложение вырос. Сейчас ведётся распространение версии Skype 8.60, где появились наиболее масштабные за последнее время обновления.
рекламаДругим новшеством станет появление моделируемых групп. Вы сможете создавать группы и назначать администраторов, управляя разговором. Начинать звонки смогут только администраторы. Если группы с различными ролями участников были созданы прежде, они автоматически превратятся в модерируемые группы.
Появилась возможность настраивать список реакций на сообщения, которые будут отображаться в выбранном вами порядке. Предлагаются новые сочетание горячих клавиш на клавиатуре, которые работают при свёрнутом окне Skype или если оно не в фокусе. Как обычно, за кадром остаются исправления ошибок и улучшения стабильности.
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