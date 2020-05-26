Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский производитель Realme во вторник анонсировал новый смартфон верхней ценовой категории. Впервые этот бренд выпускает аппарат в Европе раньше, чем в Индии. Модель Realme X3 Superzoom сначала поступит в продажу в Испании и Великобритании. Это же относится к таким продуктам, как Realme Watch и Realme Band.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Как нетрудно понять по названию, отличительной чертой X3 Superzoom является камера. Здесь предлагается объектив-перископ, какие прежде были только на более дорогих моделях вроде Oppo Find X2 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Разрешение сенсора составляет 8 Мп, на основной камере 64 Мп предлагается 5-кратный зум. Всего сзади четыре камеры. Остальными двумя являются сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.

реклама

Разрешение экрана 1080p, диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц. Имеется вырез для селфи-камер. Основная из них 32 Мп и другая сверхширокоугольная 8 Мп. Используется панель LCD вместо более дорогой OLED. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания сбоку.

реклама

Применяется процессор Snapdragon 855+, в котором ещё не навязывали интегрированный модем 5G. Ёмкость батареи составляет 4200 мАч, поддерживается быстрая подзарядка мощностью 30 Вт через разъём USB-C. Есть неплохие динамики и тактильный отклик. Ещё производитель обещает три слоя защиты от воды, хотя традиционный рейтинг IP отсутствует.

реклама

В Европе будет продаваться единственная конфигурация с объёмом памяти 12 Гб и хранилищем 256 Гб по цене 499 евро. Доступны белый и синий цветовые варианты. Предварительные заказы уже принимают, продажи начнутся в 4 июня.