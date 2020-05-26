Realme анонсировала в Европе флагманский смартфон за 499 евро
Китайский производитель Realme во вторник анонсировал новый смартфон верхней ценовой категории. Впервые этот бренд выпускает аппарат в Европе раньше, чем в Индии. Модель Realme X3 Superzoom сначала поступит в продажу в Испании и Великобритании. Это же относится к таким продуктам, как Realme Watch и Realme Band.
Как нетрудно понять по названию, отличительной чертой X3 Superzoom является камера. Здесь предлагается объектив-перископ, какие прежде были только на более дорогих моделях вроде Oppo Find X2 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Разрешение сенсора составляет 8 Мп, на основной камере 64 Мп предлагается 5-кратный зум. Всего сзади четыре камеры. Остальными двумя являются сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.
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Разрешение экрана 1080p, диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц. Имеется вырез для селфи-камер. Основная из них 32 Мп и другая сверхширокоугольная 8 Мп. Используется панель LCD вместо более дорогой OLED. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания сбоку.
рекламаПрименяется процессор Snapdragon 855+, в котором ещё не навязывали интегрированный модем 5G. Ёмкость батареи составляет 4200 мАч, поддерживается быстрая подзарядка мощностью 30 Вт через разъём USB-C. Есть неплохие динамики и тактильный отклик. Ещё производитель обещает три слоя защиты от воды, хотя традиционный рейтинг IP отсутствует.
рекламаВ Европе будет продаваться единственная конфигурация с объёмом памяти 12 Гб и хранилищем 256 Гб по цене 499 евро. Доступны белый и синий цветовые варианты. Предварительные заказы уже принимают, продажи начнутся в 4 июня.
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