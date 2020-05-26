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На протяжении многих лет в своей рекламе Apple называла iPad компьютером. Многие высмеивали это утверждение, в том числе представители Microsoft. Однако, появление планшетов серии iPad Pro позволило Apple использовать слово «компьютер» ещё более уверенно. Теперь стало известно, что бывший глава разработки операционных систем Windows в компании Microsoft Стивен Синофски также пользуется планшетами Apple. В частности, он отвечал за разработку Windows 8.

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Синофски пришёл в Microsoft в 1989 году в качестве программного инженера. В 2009 году он стал президентом подразделения Windows, а покинул компанию в 2012 году. В своём Твиттере он опубликовал новые сообщения с изображением iPad Pro и надписью «Новый настольный ПК».

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Синофски подробно описал характеристики своего устройства. Это планшет iPad Pro с экраном 12,9 дюйма и объёмом хранилища 256 Гб только с Wi-Fi по цене $1099. Используется также подставка Heckler Design iPad Stand за $70, Magic Keyboard за $99, Trackpad 2 за $149, стилус за ;129, кабель по цене $5 и переходник семь в одном за $10.

В итоге вся сборка обошлась в $1500. За такие деньги можно было купить хороший настоящий компьютер с монитором, клавиатурой, мышью и прочей периферией. Правда, Синофски пишет, что планшет не будет его основным персональным компьютером. Он собирается использовать его в качестве вспомогательного экрана для видеоконференций.

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В последнее время разработчики iPad стараются подтянуть программное обеспечение до уровня персональных компьютеров. В последней версии iPadOS есть поддержка USB, мыши и трекпада, а также применяются достаточно мощные процессоры A12X и A12Z.