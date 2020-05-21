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Новая статистика от фирмы Sensor Tower показывает, что пандемия коронавируса привела к значительному росту первых скачиваний мобильных приложений. Люди оказались взаперти дома и ищут способы развлекаться и общаться, которыми раньше не пользовались.

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Согласно новому докладу, резкий рост популярности мобильных приложений во время глобальной пандемии привёл к значительному росту использования трафика по всему миру. Объём трафика для скачивания 250 наиболее популярных мобильных приложений в мире в 1-м квартале года вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Расход трафика составил 596 петабайт, то есть 596 млн. Гб. Это рост на 52% по сравнению со средним за последние 3 года значением. Для сравнения, в 1-м квартале 2019 года рост по сравнению с 1-м кварталом 2018 года был только 4%.

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Очевидно, что этот рост нельзя отнести только на увеличение размера скачиваемых файлов. Этот размер за год вырос только на 10%.

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Что такое 596 петабайт? Это равнозначно 53 млн. часов или 6050 лет потоковой трансляции видео в формате 4K. Это совокупный объём хранилищ 9,3 млн. топовых моделей iPhone.

При этом в статистику не входит сторонняя установка приложений на Android, повторная установка, обновление приложений на многочисленных устройствах с одним аккаунтом. Таким образом, реальный расход трафика был ещё больше. Новых установок в магазинах iOS и Google было более 33,6 млрд., что означает рост за год на 20,3%.