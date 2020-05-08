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Большинство отраслей промышленности пострадали от пандемии коронавируса. Однако, некоторые только выиграли и спрос на их продукцию вырос. Например, это сервисы потоковой трансляции контента и видеоигры. Также увеличился спрос на смарт-часы. В первом квартале их покупали на 20% больше, чем годом ранее.

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Отчёт исследовательской фирмы Strategy Analytics показывает, что в первом квартале было поставлено 13,7 млн. устройств против 1,4 млн. за этот же период прошлого года. Среди производителей лидирует компания Apple. Её смарт-часы занимают 55% рынка, было выпущено 7,6 млн. экземпляров. Год назад этот показатель составлял 6,2 млн. и доля рынка тогда была 54%.

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Несмотря на увеличение поставок с 1,7 млн. до 1,9 млн., Samsung на втором месте занимает 14% рынка против 15% год назад. На третьем месте располагается компания Garmin с объёмом поставок 1,2 млн. и долей рынка 8%. Она впервые за два года вошла в тройку лидеров.

Почему же спрос на смарт-часы вырос, хотя покупать смартфоны стали меньше? Аналитики считают, что это связано с медицинской функциональностью. Обладатели смарт-часов с их помощью занимаются фитнесом и следят за медицинскими показателями.

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Правда, статистика с января по март мало охватывает период самоизоляции в большинстве стран. Аналитики уверены, что во втором квартале продажи смарт-часов будут меньше. Зато во втором полугодии прогнозируется рост спроса, когда откроются магазины.

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Поскольку тема здоровья сейчас у всех на слуху, покупатели всех возрастных категорий будут стараться следить за ним и смарт-часы станут помощником в этом. Некоторые модели способны определять уровень кислорода в крови и другие продвинутые показатели. Все они умеют считать пройденное расстояние и количество шагов, позволяя оставаться активным даже дома.