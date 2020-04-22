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Valve в своё время широко рекламировала инициативу Steam Machines, но в итоге отказалась от выпуска этих компьютеров. Про операционную систему SteamOS также ничего не слышно. Остаётся проект Proton, который существует вот уже 2 года. Это спасение для тех геймеров, которые не любят Windows 10.

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С помощью этого проекта компания Valve предлагает решение для обладателей компьютеров на Linux, которые хотят играть в игры с Windows. Когда Valve попыталась объединить аппаратные компоненты и программное обеспечение в Steam Machines, она потерпела неудачу. В 2018 году эксперимент был прекращён и компания переключилась на набор инструментов совместимости, встроенный в Steam Play.

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Можно сказать, что это модифицированная версия Wine с некоторыми дополнительными библиотеками, в первую очередь DirectX поверх Vulkan (DXVK). Это позволяет запускать игры под DirectX 9/10/11. Сейчас доступно свыше 6500 Windows-игр, которые без всяких усилий запускаются на Linux.

Многие эти игры получают рейтинг Platinum. Это означает, что при их запуске пользователи не сталкиваются с проблемами. Среди них такие популярные, как DOOM и DOOM: Eternal.

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Протестированы были более 12800 игр, над некоторыми из них ещё предстоит поработать для обеспечения лучшей совместимости с Linux. Производительность у них ниже, чем на Windows, но её хватает даже для обладателей не самых мощных видеокарт. Игры вроде HITMAN 2 на Linux могут идти даже быстрее, чем на Windows.

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Всё это вряд ли понравится Microsoft. Одной из причин подавляющего превосходства Windows среди компьютерных операционных систем является поддержка игр. Если игры станут доступными и на Linux, желающих перейти на эту систему будет больше. Valve двигается именно в этом направлении и даже предлагает патчи для ядра Linux, специально для повышения качества работы игр.

Среди проблем можно назвать отсутствие поддержки HDR и античитерского программного обеспечения для многопользовательских игр. Над последним Valve работает совместно с сервисами вроде Easy Anti-Cheat, но сроков появления не называет.