Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft приостановит необязательные обновления Windows 10 в мае

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Каждый второй вторник месяца компания Microsoft выпускает накопительные обновления операционной системы Windows 10 и других своих программных продуктов. Это обязательные обновления и они устанавливаются автоматически, если пользователи не сделают этого самостоятельно. Через несколько недель после этого выпускаются необязательные обновления, которые вы можете устанавливать или нет. В частности, Windows 10 1903 и 1909 получили такие обновления на этой неделе.

реклама

В недалёком будущем Microsoft приостановит выпуск необязательных обновлений, которые обозначаются как обновления C и D, что намекает на третью и четвёртую неделю месяца. Это произойдёт в мае. Остановка обновлений относится ко всем пользовательским версиям Windows и Windows Server, но речь идёт только о необязательных обновлениях. Вторничные патчи и обновления безопасности по-прежнему будут выпускаться.

реклама

Цель остановки необязательных обновлений заключается в том, чтобы разработчикам хватило ресурсов на создание более важных обновлений. Несколько дней назад компания объявила, что приостанавливает выпуск обновлений для браузера Edge. Чуть раньше то же самое сделала Google со своим браузером Chrome.

Из-за COVID-19 многие работают из дома, в том числе сотрудники крупных технологических компаний. Это означает, что люди больше обычного задействуют свои домашние компьютеры. В таком случае Windows 10 становится окном во внешний мир во время карантина, из-за чего безопасность системы важна как никогда.

реклама

В апреле необязательные обновления Windows 10 будут выпущены.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
3
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
80
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 80
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
68
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
30
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
89
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
27
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
14
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
26
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
50
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
4
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
30
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
59
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
3
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
4
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
11
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
13
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
51
Qualcomm начнёт обновлять драйверы GPU в мобильных процессорах Snapdragon
5
Критики в восторге от Half-Life Alyx
21
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
13

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
106
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
64
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
25
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
80
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
36
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
23
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
3
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
9

Сейчас обсуждают

Рома Старцев
11:29
линь - это не лучшая на свете система, но если все идет все в сторону оптимизации расходов, и компания не хочет закупать оборудование с виндой, либо просто закупать оборудование, то линь - оптимальное...
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
warmuza
11:29
Где ты в этом предложении "Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов" увидел про бесплатный интернет?
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
mimigen
11:26
Ты реши для себя (я писал тебе уже об этом несколько раз), что тебе важней. 1. Контент любого содержания, безразлично какого качества с большим количеством просмотров и веселых комментариев. 2. Контен...
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
Иван Романов
11:26
подскажите серому, скок для ПК самый дешевый шлем стоит сейчас?
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
Ramis Delovarov
11:23
ты успокаивай себя) все прекрасно знают что консольщики бомжары)
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
pakos2835
11:22
2 и тем более три карты доить с пользователя за раз это был бы праздник для шайки хуановских фолловеров, так что причина не в этом
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
E1nher1
11:21
Я выпускаю как "контент", так и статьи, которые могут быть кому-то полезны. Но в основном это "контент". Вот крайняя моя статья о телефонном интернете - это именно статья, а не контент, в которой я хо...
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
Илья Ахметов
11:20
А ты по дороге домой с первой смены возвращаешься? Много домашки задали?
NVIDIA: во время вспышки коронавируса люди начали играть в полтора раза больше
-=metallist=-
11:18
Чего ж сейчас на чужой пересели?!
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
-=metallist=-
11:18
Почему? Лагает или слишком красиво?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем