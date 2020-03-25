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Каждый второй вторник месяца компания Microsoft выпускает накопительные обновления операционной системы Windows 10 и других своих программных продуктов. Это обязательные обновления и они устанавливаются автоматически, если пользователи не сделают этого самостоятельно. Через несколько недель после этого выпускаются необязательные обновления, которые вы можете устанавливать или нет. В частности, Windows 10 1903 и 1909 получили такие обновления на этой неделе.

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В недалёком будущем Microsoft приостановит выпуск необязательных обновлений, которые обозначаются как обновления C и D, что намекает на третью и четвёртую неделю месяца. Это произойдёт в мае. Остановка обновлений относится ко всем пользовательским версиям Windows и Windows Server, но речь идёт только о необязательных обновлениях. Вторничные патчи и обновления безопасности по-прежнему будут выпускаться.

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Цель остановки необязательных обновлений заключается в том, чтобы разработчикам хватило ресурсов на создание более важных обновлений. Несколько дней назад компания объявила, что приостанавливает выпуск обновлений для браузера Edge. Чуть раньше то же самое сделала Google со своим браузером Chrome.

Из-за COVID-19 многие работают из дома, в том числе сотрудники крупных технологических компаний. Это означает, что люди больше обычного задействуют свои домашние компьютеры. В таком случае Windows 10 становится окном во внешний мир во время карантина, из-за чего безопасность системы важна как никогда.

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В апреле необязательные обновления Windows 10 будут выпущены.