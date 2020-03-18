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Компания Apple в среду анонсировала обновлённые модели планшетов iPad Pro. Среди прочего здесь были значительно улучшены камеры. Планшеты с экранами 11 и 12,9 дюйма получили вспомогательную заднюю камеру 10 Мп со сверхширокоугольным объективом. Впервые среди любых устройств Apple появился сканер LiDAR для измерения расстояния до объектов. Это может пригодиться в приложениях дополненной реальности, при захвате движения и тому подобных случаях. Приложениям на основе ARKit для применения этой технологии обновления не потребуются.

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Новые планшеты iPad работают на операционной системе iPadOS 13.4, где появилась поддержка трекпада. Дополнительно предлагается чехол-клавиатура Magic Keyboard с подсветкой, где трекпад как раз имеется наряду с разъёмом USB-C. Apple говорит про оптимизацию трекпада специально под iPad, где есть подсветка элементов интерфейса, упрощённый выбор текста и жесты для перехода между приложениями. Большинство приложений также обойдутся без обновлений, чтобы воспользоваться возможностями трекпада. Впрочем, при желании разработчики могут добавить кое-что от себя. Приложения Apple скоро будут обновлены, чтобы использовать все возможности Magic Keyboard. На поддержку трекпада можно рассчитывать и на предыдущих поколениях iPad Pro.

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Есть и менее заметные обновления. Вместо простого заимствования процессора Apple A13 из смартфонов iPhone 11 новые iPad Pro получили восьмиядерный чип A12Z Bionic. Это улучшенный процессор с более высокой производительностью. Скорость работы gigabit LTE должна вырасти на 60%. Ещё можно рассчитывать на микрофоны студийного качества. Минимальный объём хранилища вырос до 128 Гб.

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11-дюймовый iPad Pro стоит $799 за версию 128 Гб Wi-Fi, модель 12,9 дюйма обойдётся в $999. Варианты с сотовой связью на $150 дороже. Есть версии с объёмом хранилища 256, 512 ГБ и 1 Тб. Желающие стать обладателем Magic Keyboard должны будут заплатить ещё $299 за версию для 11-дюймового планшета и $349 для более крупного. Клавиатура поступит в продажу в мае. Если вы хотите купить её отдельно, обновлённый вариант Smart Keyboard Folio стоит $179 для 11-дюймового планшета и $199 для 12,9-дюймового. Продажа планшетов стартует на следующей неделе, хотя магазины Apple за пределами Китая закрыты.