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В конце года принято подводить итоги в самых разных сферах. В том числе есть статистика по наиболее часто взламываемым паролям в интернете. Шестой год подряд первое место занимает пароль 123456, а второе место не менее красивый 123456789.

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Список составляет компания SplashData. В него входят более 5 млн. пароли, которые попали в сеть. Показываются худшие пароли и сравнивается их положение с прошлогодним списком.

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С 6-го места на 3-е перебрался пароль qwerty. Не менее популярен пароль password, но впервые он находится ниже 2-го места. В список 25 впервые вошли пароли qwertyuiop, lovely и dragon. Ещё здесь есть 1q2w3e4r, который кому-то кажется достаточно сложным. В числе первых 25 теперь отсутствует пароль donald.

Публикуя этот список, исследователи надеются научить людей использовать более надёжные пароли. Они считают, что их усилия начинают приносить плоды. В последние годы сложные пароли стали использовать чаще, хотя пока недостаточно часто и хакеры способны вычислить простые цифровые шаблоны.

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Крупные взломы данных продолжают регулярно происходить, но простые пароли в них встречаются всё ещё часто. Лучше всего пользоваться менеджером паролей, который может генерировать сложные пароли из сочетания цифр, букв и других символов. В таком случае можно без проблем заводить подобные пароли для каждой учётной записи отдельно.

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