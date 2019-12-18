Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В системе Apple iOS 9.3 в своё появилась функциональность под названием Night Shift. Говоря по-простому, это давно всем привычный фильтр синего света. Если его включить, с экрана убирается синий свет и цвета становятся более тёплыми. Тогда утверждалось, что этот свет напрягает глаза и нарушается цикл сна. На Android подобный фильтр делает экран желтоватым.

реклама

Многие стали пользоваться такими фильтрами. Кто-то включает их по вечерам вручную, у кого-то они активируются автоматически по расписанию на закате и выключаются на рассвете. Новое исследование университета Манчестера показывает, что синий свет может быть бесполезен или даже вреден. Исследование опровергает мнение, что если использовать более приглушённый холодный свет по вечерам и яркий тёплый свет днём, это полезно для здоровья. В новом исследовании говорится, что сумерки более тёмные и синего света там больше, чем днём, и при этом внутренние часы организма используют это для определения, когда пора спать, а когда просыпаться. Исследование 2015-2016 говорило, что более тёплый свет по ночам полезней.

реклама

Специалисты из университета Манчестер считают, что фильтры синего света могут запутать организм. Как обычно, отдуваться пришлось подопытным мышам. С ними использовалось специальное освещение, которое меняет цвет, но не яркость. Оказалось, что синий свет имеет более слабый эффект на внутренние часы организма мышей, чем жёлтый свет. Синий цвет ассоциируется с сумерками, влияя на организм меньше, чем белый или жёлтый цвет такой же яркости.

В результате может оказаться, что из-за фильтра синего цвета заснуть становится сложнее. В общем, по вечерам теперь рекомендуется пользоваться приглушённым холодным светом, а днём ярким теплым светом. Раньше исследователи уже сообщили, что если синхронизировать внутренние часы организма с рабочим графиком и социальной жизнью, это полезно для здоровья.