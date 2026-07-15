Это результат за первую половину года по сравнению с тем же отрезком 2025 года

IT-провайдер Selectel опубликовал отчёт относительно численности DDoS-атак на отечественные компании в первые месяцы 2026 года. По сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года они стали происходить на 45% чаще. Общее число подобных инцидентов на этот раз составило 88600, а их длительность равна 22100 часов. Это примерно столько же, сколько длились атаки за 2025 год в целом.

Вчетверо выросла мощность атак, составившая 870 Гбит/с. Пиковая скорость составляет 369 млн пакетов/с, что означает рост в 3,7 раза.

Изображение: Gemini

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Статистика провайдера говорит об увеличении численности точечных атак на определённых клиентов. Некоторые компании атаковали более 10500 раз за месяц, их длительность была не менее 795 часов или 33 суток.

Структура DDoS-атак претерпела изменения. Прежде злоумышленники применяли в первую очередь TCP SYN Flood и TCP PSH/ACK Flood, а теперь используют сочетание методов. Это требует применять всё более сложные методы защиты инфраструктуры.