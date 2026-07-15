Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Провайдер Selectel рассказал о росте числа DDoS-атак на российские компании на 45%
Это результат за первую половину года по сравнению с тем же отрезком 2025 года
реклама

IT-провайдер Selectel опубликовал отчёт относительно численности DDoS-атак на отечественные компании в первые месяцы 2026 года. По сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года они стали происходить на 45% чаще. Общее число подобных инцидентов на этот раз составило 88600, а их длительность равна 22100 часов. Это примерно столько же, сколько длились атаки за 2025 год в целом.

Вчетверо выросла мощность атак, составившая 870 Гбит/с. Пиковая скорость составляет 369 млн пакетов/с, что означает рост в 3,7 раза.

Изображение: Gemini

реклама

Статистика провайдера говорит об увеличении численности точечных атак на определённых клиентов. Некоторые компании атаковали более 10500 раз за месяц, их длительность была не менее 795 часов или 33 суток. 

Структура DDoS-атак претерпела изменения. Прежде злоумышленники применяли в первую очередь TCP SYN Flood и TCP PSH/ACK Flood, а теперь используют сочетание методов. Это требует применять всё более сложные методы защиты инфраструктуры.

#безопасность #интернет #рунет #ddos
Источник: rbc.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Российский стример StRoGo сообщил о выходе из строя ПК при попытке взорвать 100 тысяч гранат в CS2
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Умелец запустил гаражный НПЗ под Липецком для производства ДТ
Новые материалы GTA 6 укрепили версию о происхождении башни в Леониде
«День разоблачения» Стивена Спилберга покрыл расходы на производство — сборы достигли $230 млн
Дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter