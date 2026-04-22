От этой неприятности её не спасло даже распространение среди немногочисленных избранных партнёров

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что созданная компанией Anthropic модель искусственного интеллекта Claude Mythos Preview попала в руки пользователей, которым она не предназначалась. При этом Anthropic распространяла её среди нескольких десятков партнёров, таких как крупнейшие компании вроде Microsoft, Apple, Amazon, американский банк JPMorgan Chase и ряд других.

Инсайдер Bloomberg рассказал, что утечка Mythos произошла в день получения доступа к этой модели партнёрами Anthropic. Также Bloomberg получил доступ к подтверждающим эту информацию документам. Ведущая поиск информации о пока не представленных моделях группа задействовала несколько методов и инструментов, в том числе выдавая себя за сотрудника подрядчика Anthropic.

По словам разработчиков этой модели, её возможности настолько велики, что она самостоятельно умеет находить и использовать уязвимости браузеров и операционных систем. Очевидно, что это делает её крайне желанным инструментом для хакеров. По словам представителей Anthropic, современные модели искусственного интеллекта способны писать код на уровне, превышающем возможности подавляющего большинства программистов.

Опасаясь использования новой модели с преступными целями, Anthropic впервые не стала выкладывать её в открытый доступ, но в итоге может оказаться, что её усилия были напрасными.