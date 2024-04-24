Opel Grandland предлагает запас хода в 700 км

Автопроизводитель Opel анонсировал модель Grandland, которая станет конкурентом автомобилям вроде Kia Sportage и Hyundai Tucson. Новинка основана на платформе STLA Medium и предлагает ряд электрифицированных силовых агрегатов.

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Открывает модельный ряд Grandland Hybrid с 1,2-литровым трёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Его мощность составляет 134 л.с., а мощность электродвигателя 28 л.с. Используется шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Далее располагается гибридный Grandland с таким же трёхцилиндровым двигателем. На электродвигателе запас хода у него 85 км.

Наиболее дорогим предложением является Grandland Electric с аккумулятором 98 кВт*ч и запасом хода 700 км. Архитектура даёт возможность использовать плоский аккумулятор, что позволяет экономить энергию. Данные о мощности и производительности пока отсутствуют. Позже ожидается модель с двумя двигателями 312 л.с. и аккумулятором 73 кВт*ч.

За 26 минут аккумулятор заряжается на 80%. Поддерживается трёхуровневое рекуперативное торможение для восстановления энергии. Технология частотно-избирательного демпфирования повышает качество управления.

Размер автомобиля вырос до длины 464 см, ширины 190,5 см и высоты 166 см. Колёсная база выросла до 278 см, давая больше места для пассажиров и багажа. Фары Intelli-Lux Pixel Matrix HD содержат по 25600 элементов, повышая точность и чёткость распределения света.

Автомобиль получил двухцветную окраску и контрастные детали кузова. Интерьер предлагает сочетание практичности, технологий и роскоши. Здесь доступен проекционный дисплей и 16-дюймовый сенсорный экран, у климат-контроля есть физические кнопки.

Также имеются эргономичные сидения с электроприводом, вентиляцией и массажем у водителя. Вся используемая в салоне ткань является полностью переработанной. Стало больше места для ног у пассажиров сзади, объём багажника вырос. Если сложить задние сиденья, он станет больше ещё в три раза.

В стандартной комплектации предлагается адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, интеллектуальная адаптация скорости и торможение при столкновении. Дополнительная плата даст доступ к системе Intelli-Drive 2.0 с полуавтоматической системой помощи при смене полосы движения и камерой Intelli-Vision с обзором на 360°.