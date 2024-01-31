Состоялся 14-й конкурс Women's Worldwide Car of the Year

Недавно были названы пять победителей конкурса Women's Worldwide Car of the Year's 2024. Рассматривались следующие категории: «Семейный автомобиль», «Большой автомобиль», «Внедорожник», «Эксклюзивный автомобиль» и «4x4 и пикап». Лучшие авто определяются на основании безопасности, динамики вождения, доступных технологий, комфорта, эффективности, минимального влияния на экологию и баланса стоимости и возможностей.

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Мероприятие проводилось уже в 14-й раз. Победителей определяли 75 пишущих об автомобилях журналисток из 52 стран и 5 материков. Претендентов было 62, все они продавались хотя бы на двух континентах весь прошлый год.

Лучшим семейным автомобилем стал Volvo EX30, который является одним из первых электромобилей на отдельной платформе. Его высоко оценили за качество, безопасность, простор и комфорт.

BMW 5 серии 8-го поколения, в том числе первый BMW i5, выиграли в категории «Большие автомобили». У них отметили современные технологии, удобный и большой салон с веганским интерьером в базовой комплектации.

Среди внедорожников лучшим назван Kia EV9. Этот автомобиль отличился инновационным внешним видом, продвинутыми технологиями и достаточно умеренной стоимостью. Трёхрядный Kia EV выбран внедорожником года в Северной Америке.

Volkswagen Amarok победил в категории 4x4 и пикапы. Модель на основе Ford Ranger предлагает качество салона и богатое оснащением.

Лучшим эксклюзивным автомобилем назван Aston Martin DB12 за свою роскошь, производительность и изящество. Здесь внесены значительные изменения в салоне, предлагая максимальное качество без ущерба для функциональности. Мультимедийная система также получила высокую оценку.

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Среди этих автомобилей будет назван один лучший. Победитель будет объявлен 8 марта.