Очередной случай подтверждает слабую защиту устройств интернета вещей

Устройства интернета вещей периодически подвергают тщательным проверкам на наличие уязвимостей в системе безопасности. Неоднократно сообщалось, что умные камеры, дверные звонки и тому подобные устройство относительно легко взламываются. Ситуация в последние годы лучше не стала.

На этот раз в поле зрения попал производитель сетевых устройств Ubiquiti. Компания сообщила, что неправильная конфигурация облачной инфраструктуры привела к появлению у некоторых пользователей возможности просматривать посторонние камеры наблюдения.

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Такая возможность появилась в приложении Unifi Protect. Один из его пользователей опубликовал сообщения на форумах Reddit. Другой пользователь там же написал, что сумел зайти в чужой аккаунт через свои логин и пароль, получив возможность не только просматривать видео, но и менять настройки камер.

На форуме самой Ubiquiti один из пользователей рассказал, что смог получить доступ к 88 консолям чужого аккаунта, зайдя на портал Unifi. Доступ сохранялся до обновления браузера.

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После появления множества таких жалоб Ubiquiti выпустила исправление программной ошибки. Источником проблемы было обновление инфраструктуры UniFi Cloud Ubiquiti. От ошибки пострадали 1216 аккаунтов в одной группе и 1177 в другой.