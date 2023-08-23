Воспользоваться ими смогут пользователи сервиса на Windows и macOS

В последнее время сервис Google Photos получил немало новых функциональных возможностей, включая дополнительные инструменты редактирования, видеоэффекты, поддержку ИИ для создания так называемых «Воспоминаний». Теперь веб-версия сервиса становится обладателем улучшенного редактора для упрощения изменения фотографий.

реклама

Меню редактирования содержит изменённый дизайн и новую вкладку «Предложения». Здесь предлагаются методы изменения цветов фотографий на основе четырёх заранее заданных параметров. Сейчас доступны параметры Enhance, Warn и Cool, а для подписчиков сервиса Google One ещё и параметр Dynamic.

Вкладка «Соотношение сторон» предлагает установить соотношение для упрощения обрезки под разные сценарии применения изображений. Другая вкладка даёт более подробные настройки яркости, контрастности, бликов, насыщенности и т.д. Последняя вкладка показывает цветовые профили с точными настройками.

Всё это доступно посредством браузера на компьютере. Необходимо выбрать фотографию, после чего появляется окно, показывающее на место расположения новых инструментов. В приложении на Android и iOS эти возможности были и прежде, пишет xda-developers.