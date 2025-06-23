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СтарыйДед
Складной смартфон Honor Magic V5 будет толщиной всего 8,8 мм с аккумулятором ëмкостью 6100 мАч
Кроме того, он будет достаточно лëгким за счëт использования стекловолокна.

Недавние утечки от инсайдеров и активные обсуждения на технологических форумах вроде 4PDA и Reddit раскрыли детали о грядущем флагмане Honor — Magic V5. Компания сделает ставку на лëгкость и тонкость будущего устройства.

Главное преимущество Magic V5 — его габариты. При толщине всего 8.8 мм (в самом тонком месте) он весит 217 г. Для сравнения: многие раскладушки весят под 300 г. Такое уменьшение стало возможно благодаря инновационным материалам. Три из четырëх заявленных расцветок (кроме «Dunhuang Silk Road» с кожей) используют армированное стекловолокно — лёгкое, но исключительно прочное решение.

«Сердцем» устройства является чипсет Snapdragon 8 Extreme Edition. Он имеет аккумулятор ёмкостью 6100 мА*ч, что достаточно большой объём для таких размеров. Также устройство поддерживает 66-Вт быструю зарядку и глубокую оптимизацию энергопотребления через ИИ.

Ключевыми особенностями в системе камер стали следующие элементы: универсальный зум - от сверхширокого угла (13 мм) до 3-кратного оптического приближения через перископический модуль (70 мм), светосильная диафрагма (f/1.6 — f/2.5) для хороших снимков при слабом свете и ИИ-обработка для детализации и цветопередачи. Кроме того, стоит упомянуть, что смартфон получил внутренний 7.95-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и технологией LTPO с адаптивной частотой обновления (1-120 Гц). Это значит: плавная картинка без лишнего расхода батареи. А поддержка спутниковой связи BeiDou (SMS) — страховка для пользователей в зонах без покрытия сотовых сетей.

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