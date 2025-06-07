А тем временем, один из ее конкурентов, компания Changxin Memory, укрепляет позиции в сфере полупроводников, начав разработку LPDDR6.

В мире полупроводниковых технологий разворачивается напряженная конкуренция. Китайский производитель Changxin Memory, по данным отраслевых источников, завершил разработку памяти LPDDR5X и приступил к созданию следующего поколения — LPDDR6. Это заставило южнокорейского гиганта Samsung перейти в «режим ускорения», чтобы сохранить доминирование на глобальном рынке.

Changxin Memory, укрепляя позиции Китая в сфере полупроводников, активно продвигает LPDDR6. Инсайдеры предполагают, что массовое производство может начаться уже в 2026 году. Однако Samsung намерена опередить конкурента.

Компания много инвестирует в разработку LPDDR6 с использованием новейшего процесса «1c» — шестого поколения технологий DRAM. Этот метод повышает плотность транзисторов и энергоэффективность, что критично для высокой пропускной способности и снижения энергопотребления.

LPDDR6 рассматривается как ключевой элемент для искусственного интеллекта, мобильных устройств и автономных систем. Рост вычислительных мощностей и усложнение ИИ-моделей требуют памяти, способной обрабатывать огромные объëмы данных без перегрева. Например, для беспилотных автомобилей или роботов задержки в передаче данных недопустимы — здесь на первый план выходят скорость и стабильность.

Стоит также отметить, что Samsung ещё не анонсировала LPDDR6, но уже заключила контракт с Qualcomm. Флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen2, анонс которого ожидается 23 сентября текущего года, станет первым на рынке с поддержкой новой памяти. Это не только укрепит позиции Samsung, но и задаст тренд для других производителей. В соцсетях и на форумах уже обсуждают, как LPDDR6 повлияет на будущие смартфоны — от улучшенной многозадачности до продления автономности.