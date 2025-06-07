Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Samsung ускоряет разработку оперативной памяти LPDDR6
А тем временем, один из ее конкурентов, компания Changxin Memory, укрепляет позиции в сфере полупроводников, начав разработку LPDDR6.

В мире полупроводниковых технологий разворачивается напряженная конкуренция. Китайский производитель Changxin Memory, по данным отраслевых источников, завершил разработку памяти LPDDR5X и приступил к созданию следующего поколения — LPDDR6. Это заставило южнокорейского гиганта Samsung перейти в «режим ускорения», чтобы сохранить доминирование на глобальном рынке.

Changxin Memory, укрепляя позиции Китая в сфере полупроводников, активно продвигает LPDDR6. Инсайдеры предполагают, что массовое производство может начаться уже в 2026 году. Однако Samsung намерена опередить конкурента.

Компания много инвестирует в разработку LPDDR6 с использованием новейшего процесса «1c» — шестого поколения технологий DRAM. Этот метод повышает плотность транзисторов и энергоэффективность, что критично для высокой пропускной способности и снижения энергопотребления.

LPDDR6 рассматривается как ключевой элемент для искусственного интеллекта, мобильных устройств и автономных систем. Рост вычислительных мощностей и усложнение ИИ-моделей требуют памяти, способной обрабатывать огромные объëмы данных без перегрева. Например, для беспилотных автомобилей или роботов задержки в передаче данных недопустимы — здесь на первый план выходят скорость и стабильность.

Стоит  также отметить, что Samsung ещё не анонсировала LPDDR6, но уже заключила контракт с Qualcomm. Флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen2, анонс которого ожидается 23 сентября текущего года, станет первым на рынке с поддержкой новой памяти. Это не только укрепит позиции Samsung, но и задаст тренд для других производителей. В соцсетях и на форумах уже обсуждают, как LPDDR6 повлияет на будущие смартфоны — от улучшенной многозадачности до продления автономности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung #оперативная память #lpddr5x #lpddr5 #lpddr6 #lpddr5t #оперативка #lpddr #lpddr4 #оперативная
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
2
Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
5
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
4
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
11
В Архангельской области готовятся к запуску морских беспилотников для доставки грузов
+
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
+
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
1
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
Настольная видеокарта GeForce RTX 5050 может выйти в июле 2025 года
+
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
+
Главы правительств СНГ оформили соглашение о кооперации в тяжелом машиностроении
5
Экраны консолей Nintendo Switch 2 могут быть случайно повреждены из-за ненадежной упаковки
+
Мексика подготовит ответные меры, если не достигнет соглашения с США по тарифам
1
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
1
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
5
В Бостонском университете выявили глубокую коррупцию в проектах солнечной энергетики Калифорнии
2
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
57
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
147
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
36
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
12
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
4
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
9
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
2

Сейчас обсуждают

dimasoid1970
14:28
Все эти блестящие чашки мгновенно зацарапаются!))) Или использовать наушники в вакууме!)))
Skullcandy Aviator 900 ANC получат индикатор заряда, THX-звук и 60 часов автономности
Дима
14:07
Во всяком случае это реально полезные вещи. Однако для пустыни будут ли они полезными ? Кстати, золото полезно не как "валюта" и украшения а тупо как металл с определёнными свойствами.
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
Solarex
14:03
По ощущениям Edge намного быстрее и плавнее
Google: Браузер Chrome показал самые высокие результаты в тесте измерения скорости Speedometer
Mike3000
13:48
Давай ты с себя начнёшь, иди подписывай контракт
WP: Украина продолжает работу над операциями в российском тылу
Феодосий Иванов
13:46
Я тоже её купил. Вот на платину закрываю.
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
nonses84
13:38
Походу опять кучу меньшинств напихают в сериал🤦
Даг Джанг назначен ответственным за телеадаптацию игры Mass Effect
boo4a
13:37
Ничего пираты не прятали. Нафига? Жизнь коротка, да и команда коситься будет. Матросы пропивали, топы пытались легализовать награбленное... ну, или тоже пропивали. С потопленных кораблей еще что то мо...
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
nonses84
13:34
Да идите вы лесом со своей вечно глючной 11вынь , с кучей статеров в играх, я лучше на стабильной 10ке останусь с большим фпс!
Apple расширит возможности приложений Телефон и Сообщения в iOS 26
nonses84
13:31
Я даже и не знал, что обыкновенная папка может так защитить. Пойду удалю ее, сто пудов там хранится какая-то отслеживающая инфа про меня!
Microsoft рекомендует восстановить папку inetpub в Windows при помощи скрипта PowerShell
Гарик Гордеев
13:20
Просто кон4еные. Других слов я подобрать не могу. Фас просто раьотают против населения страны. Тунеядцы, получающие бабки из наших налогов. Позорище.
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем