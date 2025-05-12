Версия "mini" будет оснащена перископическим телеобъективом и является самым доступным смартфоном с маленьким экраном.

Компания vivo анонсировала две новые модели из линейки S30, которые уже доступны для предзаказа, а их официальный релиз запланирован на май. Ожидается, что устройства продолжат традицию серии, сочетая производительность, инновационные камеры и современный дизайн. Стандартная версия vivo S30 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (кодовое название SM7750), который ориентирован на баланс между энергоэффективностью и мощностью. Основой устройства станет 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K (промежуточным между Full HD+ и Quad HD+) и плоской конструкцией. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч обещает длительную автономность, а основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и перископическим телеобъективом должна обеспечить качественную съёмку даже при недостатке света.

Главным сюрпризом стал S30 Pro mini, позиционируемый как один из немногих недорогих смартфонов с небольшим экраном. Его диагональ составляет 6,31 дюйма (также OLED, 1,5K), что близко к флагманскому vivo X200 Pro mini, но цена ожидается существенно ниже — менее 4000 юаней (около 45 000 рублей). Аппарат оснащён чипсет MediaTek Dimensity 9400E — улучшенной версией Dimensity 9300+ с результатом в тестах около 2 млн баллов. Дополнительным преимуществом стала металлическая рамка, повышающая премиальность дизайна. При этом аккумулятор (6500 мА*ч), камера (50 МП + Sony IMX882) и экран остались на уровне базовой модели.

Появление S30 Pro mini может привлечь пользователей, которые ищут компактные устройства без переплаты за флагманские функции. Аналитики отмечают, что подобные модели редкость в среднем ценовом сегменте. Например, vivo X200 Pro mini с похожими габаритами стоит значительно дороже. Релиз линейки запланирован на конец мая, а стартовые цены пока не раскрываются. Поклонники vivo в социальных сетях уже выражают интерес к Pro mini, подчёркивая спрос на малогабаритные, но мощные смартфоны. Таким образом, серия S30 может укрепить позиции vivo в среднем сегменте, предлагая выбор между классическим размером и компактностью без серьёзных компромиссов в характеристиках.