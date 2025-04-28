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СтарыйДед
Nubia выпустила свой первый планшет Tablet Pro с процессором Snapdragon 8G3
Из особенностей, Nubia Tablet Pro поддерживает множество функций искусственного интеллекта.

28 апреля компания Nubia в рамках весенней конференции Welcome to Nubia AI Dual Flagship представила свой первый планшет — Nubia Tablet Pro. Устройство сочетает высокую производительность, продвинутые технологии искусственного интеллекта и эргономичный дизайн, позиционируясь как универсальное решение для профессионалов и любителей цифровых технологий. В основе планшета — флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дополненный оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Такая связка обеспечивает мгновенную загрузку приложений и плавную работу даже в ресурсоëмких сценариях, например, при редактировании видео или запуске AAA-игр. Для предотвращения перегрева инженеры Nubia интегрировали шестислойную систему охлаждения, эффективно отводящую тепло при длительной нагрузке. При этом вес устройства составляет всего 523 грамма, что делает его одним из самых лёгких в премиум-сегменте.

Nubia Tablet Pro оснащён 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2880×1800 пикселей (309 PPI) и частотой обновления до 144 Гц. Высокая частота дискретизации касания (840 Гц) обеспечивает мгновенную реакцию на действия пользователя, что особенно оценят геймеры. Дисплей с пропорциями 16:10 оптимизирован для работы с документами и мультимедиа, а сертификация SGS на сниженное излучение синего света заботится о здоровье глаз. Поддержка 1,07 миллиарда цветов гарантирует точную цветопередачу для творческих задач. Умные функции — ключевая особенность планшета. AI-помощник ускоряет создание презентаций, генерируя структуру PPT за несколько минут. AI-фоторедактор преобразует обычные снимки в профессиональные работы, а также оптимизирует изображения для документов. Nubia Tablet Pro легко синхронизируется со смартфонами ZTE, Nubia и Red Magic через функцию «одного касания», позволяя переносить приложения и файлы между устройствами. Интеграция с ПК упрощает передачу данных, повышая продуктивность.

Аккумулятор ёмкостью 10100 мА*ч обеспечивает до 18 часов непрерывной работы. Поддержка быстрой зарядки 66 Вт позволяет быстро восстановить заряд. Стартовая цена модели 8 ГБ + 256 ГБ — 2379 юаней (примерно 27 000 рублей). Версии 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ оцениваются в 2549 и 2899 юаней соответственно (примерно 29 000 рублей и 33 000 рублей). Топовая конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ стоит 3499 юаней (примерно 38 000 рублей). В целом, Nubia Tablet Pro сочетает мощность, портативность и инновации, ориентируясь на аудиторию, которая ценит многофункциональность. С учётом конкурентоспособной цены и уникальных AI-функций планшет может занять место среди устройств для работы и творчества, бросив вызов лидерам рынка. Успех будет зависеть от экосистемы бренда — интеграция с другими гаджетами ZTE усиливает его привлекательность для лояльных пользователей.

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