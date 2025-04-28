Получается, он будет компактнее, чем текущий лидер рынка Mate XT от Huawei, который имеет размер 10,2 дюйма.

Рынок складных смартфонов вступает в новую фазу, где ключевые игроки — Huawei, Samsung и Apple — готовятся к битве за инновации. Тренд на многократное складывание экранов становится новым рубежом, а анонсы устройств с тройными гибкими дисплеями обещают перевернуть представление о мобильных технологиях. Huawei укрепила свои позиции, представив в сентябре 2024 года Mate XT — первый массовый смартфон с тройным складным экраном.

Несмотря на технологический прорыв, продажи модели к апрелю 2025 года составили около 420 тыс. устройств в Китае, что скромнее показателей традиционного складного Mate X6, превысившего 1 млн проданных единиц. Это подчёркивает, что тройные экраны остаются нишевым продуктом, востребованным скорее энтузиастами, чем массовым потребителем.

Samsung, долгое время доминировавший в сегменте складных устройств с линейками Z Fold и Z Flip, готовит ответ Huawei. По данным инсайдеров, во второй половине 2025 года компания планирует выпуск G Fold с тройным экраном диагональю 9,9 дюйма — компактнее, чем у Mate XT (10,2 дюйма). Устройство позиционируется как эксклюзивная модель ограниченного тиража, что отражает осторожность Samsung в оценке рыночного спроса. Однако одновременно бренд может представить более доступную версию Z Flip7 FE, демонстрируя гибридную стратегию: совмещение инноваций с демократизацией технологий.

При этом Apple не торопится внедрять новые форматы, но, согласно прогнозам, к 2026 году компания представит свой первый складной гаджет. Детали пока неизвестны, но аналитики предполагают, что устройство может комбинировать функции iPhone и iPad, предлагая уникальный пользовательский опыт. Выход Apple на этот рынок способен изменить расстановку сил, учитывая лояльность аудитории и интеграцию с экосистемой.

Создание устройств с тройным экраном связано с повышенной сложностью: требуется усовершенствование шарнирных механизмов, обеспечение долговечности и снижение толщины. Высокая стоимость таких моделей также ограничивает их массовость. Тем не менее, инвестиции в эти разработки отражают стремление компаний захватить лидерство в данном премиум-сегменте.

Эксперты отмечают, что несмотря на нишевость, тройные складные смартфоны служат полигоном для будущих инноваций. Успех будет зависеть от баланса между ценой, функциональностью и надёжностью. Пока же Huawei лидирует в «экзотическом» сегменте, Samsung проводит тесты, а Apple выжидает момента, что делает грядущие годы решающими для формирования нового сегмента мобильной индустрии.