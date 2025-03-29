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СтарыйДед
К 2030 году рынок автомобилей почти полностью заполнится интеллектуальными моделями
В связи с ростом количества интеллектуальных автомобилей, возникают и проблемы, такие как усовершенствование законодательной базы.

В Пекине завершился ключевой отраслевой форум China Electric Vehicle 100 (2025), посвящëнный будущему электрического транспорта и интеллектуальных технологий. Одним из основных спикеров стал Шань Цзичжань — основатель и глава компании Heizhima Intelligent Technology, поделившийся видением развития автономного вождения в Китае и мире.

По оценкам эксперта, рынок автономного управления переживает переломный момент. Технологии шоссейного и городского NOA (Navigate on Autopilot), ранее доступные лишь в премиальном сегменте, теперь активно внедряются в автомобили среднего ценового диапазона. Это стало возможным благодаря снижению стоимости компонентов и прогрессу в области искусственного интеллекта. Шань Цзичжань прогнозирует, что к концу 2025 года доля легковых авто с поддержкой NOA достигнет 20%, а к 2030 году более 90% новых машин в КНР будут оснащены системами автономности уровня L2 и выше. Общий объëм рынка NOA к этому сроку превысит 24 млн единиц. Компания Heizhima Intelligent, основанная в 2016 году, позиционирует себя как ключевого игрока в секторе автономных решений. В 2020 году она представила свой первый автомобильный ИИ-чип A1000, созданный по 16-нм техпроцессу, который стал базой для множества систем управления. Спустя три года стартап анонсировал платформу Wudang C1296, обеспечивающую кросс-доменную интеграцию данных — объединение информации от сенсоров, бортовой электроники и облачных сервисов для повышения точности решений. Дополняют линейку контроллеры C1236, ориентированные на высокопроизводительные вычисления в реальном времени.

Активность Heizhima отражает общий тренд: Китай стремится лидировать в области «умного» транспорта. Согласно исследованию McKinsey, к 2030 году до 45% мировых инвестиций в автономные технологии будут приходиться на КНР. Государственная поддержка, включая субсидии и инфраструктурные проекты, ускоряет внедрение инноваций. Например, тестирование беспилотных такси уже ведётся в Шэньчжэне и Гуанчжоу. Несмотря на оптимистичные прогнозы, индустрия сталкивается с проблемами. Среди них — необходимость усовершенствования законодательной базы, кибербезопасность и адаптация пользователей. Однако, как подчеркнул Шань Цзичжань, текущие темпы развития гарантируют, что автономное вождение станет неотъемлемой частью повседневной жизни, переопределив стандарты мобильности.

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