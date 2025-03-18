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СтарыйДед
Внешний вид передней части предстоящего OPPO Find X8s сравнили с Apple iPhone 16 Pro
Рамки Find X8s меньше, чем у конкурента, а также меньше толщина и вас самого устройства.

Компания OPPO готовится к апрельскому релизу двух новых смартфонов — Find X8s и Find X8 Ultra, которые обещают стать эталоном инноваций в своих категориях. Обе модели сочетают передовые технологии, эргономичный дизайн и ориентированы на конкурентную борьбу с ведущими брендами. По заявлению Чжоу Ибао, главы подразделения продуктов серии OPPO Find, главной особенностью OPPO Find X8s (слева на изображении) станет компактный дизайн с почти невидимыми рамками вокруг экрана. Он заявляет о рекордной равной ширине всех четырёх граней, что делает устройство визуально гармоничным. При толщине корпуса менее 7,8 мм и весе до 180 граммов модель окажется легче и тоньше iPhone 16 Pro (справа на изображении), сохраняя при этом ёмкую батарею, которая, по заверениям OPPO, станет крупнейшей среди компактных флагманов.

Основой аппарата выступит чипсет MediaTek Dimensity 9400+ — модификация чипа Dimensity 9400, выпущенная по 4-нм техпроцессу TSMC. Конфигурация включает многоядерный CPU, 12-ядерный графический ускоритель Immortalis-G925 и нейропроцессор восьмого поколения для задач ИИ. Такая начинка позволит конкурировать с Vivo X200 Pro mini и Xiaomi 15 — ожидается, что оба устройства также сделают ставку на компактность и топовую производительность. Старшая модель линейки, Find X8 Ultra, позиционируется как фотофлагман. Она получит Snapdragon 8 Gen 3 Extreme Edition и основной 1 дюймовый сенсор с разрешением 50 МП. Подобный модуль, вероятно, обеспечит превосходное качество снимков даже в условиях низкой освещённости. Анонс модели в апреле указывает на стремление OPPO укрепиться в премиальном сегменте, конкурируя с Huawei Pura 70 Ultra и Xiaomi 14 Ultra.

OPPO Find X8s вписывается в растущий спрос на мощные, но удобные устройства. Например, ASUS Zenfone 11 Ultra и Samsung Galaxy S24 уже доказали, что малые размеры не означают компромисс в автономности или производительности. В этом контексте модель OPPO выделяется балансом между эргономикой (за счёт облегчённого корпуса) и внушительной батареей, детали которой пока не раскрываются. Обе новинки OPPO, Find X8s и X8 Ultra, демонстрируют стратегию бренда: совместить инновации в железе с эстетикой. Успех моделей будет зависеть от финальных характеристик и ценовой политики. Реальный тест производительности и автономности покажет, оправдаются ли заявления о превосходстве над конкурентами. Поклонников марки также интересует, сохранит ли компания фирменные технологии вроде алгоритмов обработки изображений HAWKEYE и быстрой зарядки SuperVOOC.

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