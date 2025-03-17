Он появился в сертификациях TDRA, EEC, BIS, 3C и сертификации радиосвязи, а ранее появился в базе данных результатов Geekbench.

Компания Motorola готовит к выходу обновлённую версию своего складного смартфона — Razr 60 Ultra (известный на части рынков как Razr+ 2025). Модель, недавно появившаяся в базе сертификации HDR10+, подтверждает свой статус премиального устройства с улучшенными возможностями дисплея.

Поддержка стандарта HDR10+ гарантирует высокую детализацию изображения, расширенный динамический диапазон и насыщенные цвета, что особенно важно для мультимедийного контента. Помимо этого, устройство прошло проверки TDRA, EEC, BIS, 3C и радиосвязи, что свидетельствует о его готовности к выходу на ключевые рынки, включая Японию, Индию, Северную Америку (с версиями для AT&T и T-Mobile), Китай и другие регионы. Параллельно сертификацию 3C прошла базовая модель Razr 60, что указывает на синхронизированный запуск линейки.

Согласно данным Geekbench, Razr 60 Ultra получит топовый чипсет Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой ядер 4,32 ГГц, что обеспечит высокую скорость работы даже в ресурсоëмких задачах. Связка из 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной Android 15 обещает оптимизированную многозадачность и доступ к новейшим функциям ОС. Зарядное устройство мощностью 68 Вт, упомянутое в сертификации 3C, указывает на поддержку сверхбыстрой зарядки, сокращающей время восстановления батареи. Рендеры, появившиеся в сети, демонстрируют, что Razr 60 Ultra сохранит фирменный дизайн с вертикальным складыванием и компактным внешним экраном. Хотя детали не раскрываются, можно ожидать усовершенствованных материалов сборки и, возможно, уменьшения рамок для улучшенного погружения в контент.

Новинка войдёт в борьбу за долю на рынке складных устройств, где доминируют Samsung Galaxy Z Flip и Huawei Pocket S. Ключевыми преимуществами Razr 60 Ultra могут стать поддержка HDR10+, мощная начинка и быстрая зарядка. Однако успех будет зависеть от цены, удобства конструкции и маркетинговой стратегии Motorola. Официальный анонс ожидается в ближайшие месяцы. Пока компания не комментирует детали, но активность сертификаций и утечки позволяют предположить, что релиз не за горами.