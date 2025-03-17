Глава подразделения продуктов серии OPPO Find опубликовал изображение устройства.

17 марта глава подразделения OPPO Find Чжоу Ибао показал изображение смартфона Find X8s, заявив о достижениях компании в дизайне. Новинка позиционируется как устройство с самыми узкими в мире рамками со всех четырёх сторон, что подтверждают опубликованные изображения. Устройство выделяется минималистичным фронтальным обрамлением и прямым экраном, что делает его привлекательным для поклонников классических форм-факторов.

Ключевой особенностью Find X8s стала запатентованная технология экрана на уровне чипа, позволившая сократить ширину чёрной рамки до рекордных 1,3 мм. Для сравнения: текущие флагманы рынка демонстрируют показатели в 1,36–1,38 мм. Такой шаг не только улучшает эстетику, но и повышает иммерсивность контента, что особенно оценит аудитория, ценящая визуальную чистоту.

Появление данной модели стал сюрпризом, ведь изначально ожидался релиз Find X8 Ultra. Как пояснил Ибао, X8s призван закрыть нишу «super cup» в линейке бренда, предложив премиальный опыт уже в марте. Однако Ultra-версия не осталась в тени: по данным инсайдеров, она может стать первым в Китае смартфоном категории Ultra с прямым экраном, превзойдя даже X8s по компактности рамок.

Обе модели — Find X8s и Find X8 Ultra — акцентируют внимание на эргономике и инновациях. Если X8s задаёт новый стандарт ширины обрамления, то Ultra, вероятно, установит ещё более высокую планку, подчёркивая амбиции OPPO в сегменте ультра-премиум. Эксперты отмечают, что подобный дизайн отвечает запросам рынка: несмотря на популярность изогнутых экранов, спрос на прямые сохраняется среди ценителей точности касания и долговечности.

Запуск "близнецов" с прямыми экранами укрепляет позиции OPPO в борьбе с Samsung, Xiaomi и Apple, которые также экспериментируют с рамками. Аналитики прогнозируют рост продаж бренда благодаря сочетанию инноваций и своевременного выхода новинок.