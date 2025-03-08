Цветовой вариант Moonlight White использует первый в мире процесс перламутрового электрофореза.

Утром 8 марта состоялся официальный анонс нового ноутбука Honor — MagicBook Pro 14 Moonlight White Touch Edition. Модель сразу привлекла внимание сочетанием элегантного дизайна, передовых технологий и доступной цены, став одним из самых обсуждаемых устройств на рынке. Корпус ноутбука выполнен в минималистичном стиле с плавными изгибами, напоминающими форму виноградного листа, что придаёт устройству утончённость. Толщина боковых граней сокращена, а вес составляет всего 1,37 кг, что делает его удобным для переноски. Данная версия создана с использованием уникальной технологии перламутрового электрофореза, которая придаёт поверхности эффект мерцающего жемчуга.

Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3,1K (3072 × 1920 пикселей). Топовая версия поддерживает сенсорный ввод и частоту обновления 120 Гц, что оценят как творческие личности, так и геймеры. Для точной цветопередачи предусмотрено 13 профессиональных режимов. Технология защиты глаз Honor Oasis включает сверхвысокочастотное ШИМ-затемнение 4320 Гц, снижающее нагрузку на зрение, что подтверждено сертификатами TÜV Rheinland и другими. MagicBook Pro 14 стал одним из первых ноутбуков на процессорах Intel Core Ultra 5 и Ultra 9 второго поколения, которые обеспечивают высокую скорость обработки задач. Благодаря фирменной технологии Turbo X, система достигает пиковой мощности 115 Вт, позволяя комфортно работать с графическими приложениями и играми. Уровень шума в режиме офисной работы не превышает 17 дБ, что сравнимо с шёпотом человека.

Ноутбук получил аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч — один из самых крупных в своём классе. По данным производителя, время работы достигает 12 часов при умеренной нагрузке, что ставит его в один ряд с MacBook по автономности. Это стало возможным благодаря оптимизации энергопотребления через алгоритмы Turbo X. Стартовая версия с процессором Ultra 5, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ доступна за 5199 юаней (около 64 000 рублей), а топовая конфигурация с Ultra 9 и сенсорным экраном — за 6319 юаней (около 77 000 рублей). Агрессивное ценообразование и сбалансированные характеристики делают MagicBook Pro 14 серьёзным конкурентом для Dell XPS и Huawei MateBook. Аналитики прогнозируют, что новинка укрепит позиции Honor на рынке ультрабуков, особенно в сегменте премиальных устройств. MagicBook Pro 14 Moonlight White Touch Edition может стать выбором для тех, кто ищет стильный, мощный и автономный ноутбук для работы и развлечений.