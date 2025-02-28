Это могут быть такие устройства, как Xiaomi Pad 7S Pro, vivo Pad 4 Pro и OPPO Pad 4 Pro.

К 2025 году рынок планшетов ожидает значительный рост активности. Аналитики прогнозируют возвращение популярности компактных устройств с диагональю около 8 дюймов, а также волну премиальных моделей от ведущих брендов. Помимо этого, производители сделают ставку на инновационные технологии, которые повысят функциональность гаджетов и укрепят их позиции в сегменте мобильных устройств.

В первой половине 2025 года пять крупнейших китайских компаний — возможно, Vivo, Huawei, Xiaomi, Honor и OPPO — представят как минимум три флагманских планшета с экранами большого размера. Ожидается, что эти устройства получат топовые чипсеты Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition и MediaTek Dimensity 9400, обеспечивающие высокую производительность для игр и многозадачности. Среди ключевых особенностей новинок выделяются OLED-экраны с улучшенной цветопередачей, аккумуляторы ёмкостью свыше 10 000 мА*ч и поддержка сверхбыстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. Не останутся без внимания и системы безопасности: ряд моделей будет оснащён боковыми сканерами отпечатков пальцев и TOF-сенсорами для точного распознавания лиц. Такие решения подчеркнут ориентацию на пользователей, ценящих скорость и надёжность.

По данным за 2024 год, лидерами китайского рынка стали местные бренды — Vivo, Huawei, Xiaomi, Honor и OPPO. Apple, традиционно сильная в премиум-сегменте, не вошла в пятёрку крупнейших игроков. Эксперты связывают это с растущим спросом на устройства с оптимальным соотношением цены и функционала. В первой половине 2025 года анонсируют свои флагманы Xiaomi (Pad 7S Pro), vivo (Pad 4 Pro) и OPPO (Pad 4 Pro). Huawei сохранит привычный график: её MatePad Pro выйдет во второй половине года. Каждый из этих планшетов будет нацелен на разные аудитории — от творческих профессионалов до геймеров, что усилит конкуренцию.

Согласно отчёту International Data Corporation (IDC), в 2024 году поставки планшетов в Китае достигли 29,85 млн единиц — рост на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в четвёртом квартале объёмы снизились на 3,7% из-за переизбытка складских запасов. Этот временный спад не отменяет общего тренда на восстановление рынка после пандемийных колебаний. Аналитики считают, что к 2025 году спрос стабилизируется благодаря новым продуктам и технологиям. Возрождение интереса к компактным планшетам связано с их удобством для образования и мобильной работы, тогда как крупноформатные модели привлекут поклонников цифрового искусства и стриминга.