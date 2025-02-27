Данный планшет не будет представлен на конференции Xiaomi по запуску нового продукта. Он будет представлен на ежегодной речи Лэй Цзюня в третьем квартале.

Компания Xiaomi готовит к выходу свой новый флагманский планшет Tablet 7S Pro, который обещает стать одним из самых технологичных устройств в своём сегменте. Согласно данным регуляторных сертификаций, гаджет получит поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт — рекордный показатель для планшетов. Ожидается, что официальный анонс состоится во время ежегодного выступления главы компании Лэй Цзюня в третьем квартале 2024 года, минуя ближайшую презентацию новых продуктов.

Основной «козырь» модели — 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 3,2K (примерно 3200×2136 пикселей), который придёт на смену ЖК-панелям в предыдущих версиях. Такой дисплей обеспечит высокую контрастность и насыщенность цветов, что особенно оценит аудитория, ориентированная на мультимедийный контент. Ёмкость аккумулятора превысит 10 000 мА*ч — сочетание с мощной зарядкой сократит время пополнения энергии до минимума. Аналитики прогнозируют стартовую цену около $550, что подтверждает позиционирование устройства в премиум-сегменте.

Помимо Tablet 7S Pro, компания активно развивает направление OLED-технологий. К 2025 году планируется выпуск нового планшета с двухслойной OLED-панелью — такая конструкция потенциально увеличит яркость и энергоэффективность экрана. Также рассматривается возможность выхода первых ноутбуков Xiaomi с аналогичными дисплеями. Это шаг в русле общемирового тренда: крупные производители постепенно отказываются от ЖК в пользу OLED из-за его преимуществ в качестве изображения. Для сравнения: новейшие доступные планшеты бренда — Xiaomi Tablet 7 и 7 Pro — представлены осенью 2023 года вместе со смартфонами серии Xiaomi 15. Оба оснащены 11-дюймовыми ЖК-экранами (разрешение 3K, частота обновления до 144 Гц) и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Основная камера использует сенсор на 50 МП с диафрагмой f/1.8. Несмотря на продвинутые характеристики, эти модели сохраняют акцент на баланс между производительностью и ценой.

Анонс Xiaomi Tablet 7S Pro подчëркивает растущий спрос на крупноформатные планшеты с функциями «умного офиса» и улучшенным мультимедийным опытом. Внедрение быстрой зарядки и OLED-экранов может усилить конкуренцию с такими игроками, как Samsung и Apple. Успех этой стратегии во многом зависит от финального качества устройства и маркетинговой кампании — пока что Xiaomi удаётся удерживать репутацию бренда, предлагающего «премиум» технологии по доступной цене.