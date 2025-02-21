Менеджер по флагманским устройствам компании Honor Device Co., Ltd., сообщил, что следующее поколение мобильного телефона Honor с большим складным экраном будет выпущено в первой половине этого года.

Компания Honor готовится удивить рынок новыми устройствами, которые могут установить стандарты для складных телефонов. Вслед за успехом модели Magic V3 бренд планирует представить ещё более совершенные гаджеты уже в первой половине 2024 года. Главный анонс года — складной флагман Honor Magic V4, выход которого ожидается в июне. Согласно данным инсайдеров, устройство станет тоньше предшественника: толщина в сложенном состоянии может сократиться до 8.9 мм (против 9.2 мм у Magic V3). В развернутом виде гаджет сохранит ультратонкий профиль около 4.35 мм, что обеспечит комфортное использование даже при длительной работе с экраном.

Основные особенности Magic V4:

- Улучшенные дисплеи: внутренний экран диагональю 7.92 дюйма (разрешение 2344×2156 пикселей) и внешний 6.43 дюйма (2376×1060 пикселей);

- Защита зрения: поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 4320 Гц для снижения нагрузки на глаза;

- Производительность: вероятно, устройство получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или его модификацию.

Если разработчикам удастся достичь заявленных параметров, Magic V4 сможет составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 6 и Xiaomi Mix Fold 4 в борьбе за звание самого эргономичного складного устройства. Кроме того, в середине года бренд также представит линейку Honor 400, ориентированную на любителей мобильной съëмки и долгой автономности. Ожидаемыми нововведениями станут тройной модуль с новой оптикой и алгоритмами обработки изображений. У него будет уникальный дизайн блока камер, напоминающий флагманы Apple, но с элементами фирменного стиля Honor. Также у него будет рекордная ёмкость для сегмента среднего класса, которая обеспечит до двух дней работы без подзарядки. Возможно ёмкость составит более 7000 мА*ч. При этом его металлическая рамка и облегчённый корпус повысят прочность без утяжеления конструкции.

В дополнение к данным девайсам, поклонников компактных складных устройств ожидает выпуск Magic V Flip2 — наследник модели V Flip. Ожидается, что телефон станет тоньше и легче предшественника благодаря оптимизации шарнира и материалов корпуса. Анонс нескольких линеек одновременно демонстрирует амбиции компании укрепиться как в премиум-сегменте (Magic V4), так и среди доступных устройств (серия 400). Акцент на снижение веса и толщины отражает тренд на удобство использования складных гаджетов — главного препятствия для их массового распространения.

Если Honor выполнит обещания по дизайну и автономности, новые устройства могут перевернуть представление о складных телефонах. Особый интерес вызывает батарея 7000 мА*ч в серии 400 — подобная ёмкость редко встречается даже среди моноблоков. Поклонники бренда ждут официальной презентации, чтобы оценить, смогут ли инновации Honor бросить вызов лидерам рынка.