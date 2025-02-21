Компания Honor готовится удивить рынок новыми устройствами, которые могут установить стандарты для складных телефонов. Вслед за успехом модели Magic V3 бренд планирует представить ещё более совершенные гаджеты уже в первой половине 2024 года. Главный анонс года — складной флагман Honor Magic V4, выход которого ожидается в июне. Согласно данным инсайдеров, устройство станет тоньше предшественника: толщина в сложенном состоянии может сократиться до 8.9 мм (против 9.2 мм у Magic V3). В развернутом виде гаджет сохранит ультратонкий профиль около 4.35 мм, что обеспечит комфортное использование даже при длительной работе с экраном.
Основные особенности Magic V4:
- Улучшенные дисплеи: внутренний экран диагональю 7.92 дюйма (разрешение 2344×2156 пикселей) и внешний 6.43 дюйма (2376×1060 пикселей);
- Защита зрения: поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 4320 Гц для снижения нагрузки на глаза;
- Производительность: вероятно, устройство получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или его модификацию.
Если разработчикам удастся достичь заявленных параметров, Magic V4 сможет составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 6 и Xiaomi Mix Fold 4 в борьбе за звание самого эргономичного складного устройства. Кроме того, в середине года бренд также представит линейку Honor 400, ориентированную на любителей мобильной съëмки и долгой автономности. Ожидаемыми нововведениями станут тройной модуль с новой оптикой и алгоритмами обработки изображений. У него будет уникальный дизайн блока камер, напоминающий флагманы Apple, но с элементами фирменного стиля Honor. Также у него будет рекордная ёмкость для сегмента среднего класса, которая обеспечит до двух дней работы без подзарядки. Возможно ёмкость составит более 7000 мА*ч. При этом его металлическая рамка и облегчённый корпус повысят прочность без утяжеления конструкции.
В дополнение к данным девайсам, поклонников компактных складных устройств ожидает выпуск Magic V Flip2 — наследник модели V Flip. Ожидается, что телефон станет тоньше и легче предшественника благодаря оптимизации шарнира и материалов корпуса. Анонс нескольких линеек одновременно демонстрирует амбиции компании укрепиться как в премиум-сегменте (Magic V4), так и среди доступных устройств (серия 400). Акцент на снижение веса и толщины отражает тренд на удобство использования складных гаджетов — главного препятствия для их массового распространения.
Если Honor выполнит обещания по дизайну и автономности, новые устройства могут перевернуть представление о складных телефонах. Особый интерес вызывает батарея 7000 мА*ч в серии 400 — подобная ёмкость редко встречается даже среди моноблоков. Поклонники бренда ждут официальной презентации, чтобы оценить, смогут ли инновации Honor бросить вызов лидерам рынка.