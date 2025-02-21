Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Honor анонсирует самый тонкий в отрасли складной смартфон Magic V4
Менеджер по флагманским устройствам компании Honor Device Co., Ltd., сообщил, что следующее поколение мобильного телефона Honor с большим складным экраном будет выпущено в первой половине этого года.

Компания Honor готовится удивить рынок новыми устройствами, которые могут установить стандарты для складных телефонов. Вслед за успехом модели Magic V3 бренд планирует представить ещё более совершенные гаджеты уже в первой половине 2024 года. Главный анонс года — складной флагман Honor Magic V4, выход которого ожидается в июне. Согласно данным инсайдеров, устройство станет тоньше предшественника: толщина в сложенном состоянии может сократиться до 8.9 мм (против 9.2 мм у Magic V3). В развернутом виде гаджет сохранит ультратонкий профиль около 4.35 мм, что обеспечит комфортное использование даже при длительной работе с экраном.  

Основные особенности Magic V4:  

- Улучшенные дисплеи: внутренний экран диагональю 7.92 дюйма (разрешение 2344×2156 пикселей) и внешний 6.43 дюйма (2376×1060 пикселей);

- Защита зрения: поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 4320 Гц для снижения нагрузки на глаза;

- Производительность: вероятно, устройство получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или его модификацию.

Если разработчикам удастся достичь заявленных параметров, Magic V4 сможет составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 6 и Xiaomi Mix Fold 4 в борьбе за звание самого эргономичного складного устройства. Кроме того, в середине года бренд также представит линейку Honor 400, ориентированную на любителей мобильной съëмки и долгой автономности. Ожидаемыми нововведениями станут тройной модуль с новой оптикой и алгоритмами обработки изображений. У него будет уникальный дизайн блока камер, напоминающий флагманы Apple, но с элементами фирменного стиля Honor. Также у него будет рекордная ёмкость для сегмента среднего класса, которая обеспечит до двух дней работы без подзарядки. Возможно ёмкость составит более 7000 мА*ч. При этом его металлическая рамка и облегчённый корпус повысят прочность без утяжеления конструкции. 

В дополнение к данным девайсам, поклонников компактных складных устройств ожидает выпуск Magic V Flip2 — наследник модели V Flip. Ожидается, что телефон станет тоньше и легче предшественника благодаря оптимизации шарнира и материалов корпуса. Анонс нескольких линеек одновременно демонстрирует амбиции компании укрепиться как в премиум-сегменте (Magic V4), так и среди доступных устройств (серия 400). Акцент на снижение веса и толщины отражает тренд на удобство использования складных гаджетов — главного препятствия для их массового распространения.

Если Honor выполнит обещания по дизайну и автономности, новые устройства могут перевернуть представление о складных телефонах. Особый интерес вызывает батарея 7000 мА*ч в серии 400 — подобная ёмкость редко встречается даже среди моноблоков. Поклонники бренда ждут официальной презентации, чтобы оценить, смогут ли инновации Honor бросить вызов лидерам рынка.

#honor #складной смартфон #складной дисплей #складной #складной экран #honor magic #honor magic v flip #honor magic v #honor 400 #honor magic v4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
4
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
6
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
Суперкомпьютер Colossus работает на газовых турбинах и превышает допустимые нормы выбросов
+
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
2
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Китайский производитель Cuktech представил свой новый пауэрбанк 15 Ultra емкостью 20 000 мАч
+
Mozilla продлила до сентября 2025 года поддержку Firefox 115 ESR для Windows 7 и 8.1
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+
FT: Зеленский ошибся, начав разговор с США о разработке ресурсов
1

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
7
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
485
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
14
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

Asker 013
01:26
Изложенная мысль, подводит к тому, что любое вещество в природе, имеющее твердое и жидкие агрегатные состояния, при определенном давлении и температуре, могут демонстрировать такие гибридные фазовые с...
Открыта новая форма воды, объединяющая свойства твердого тела и жидкости
aleximus777
01:22
Если ноут не начинает греться, с чего бы его разбирать? Всю жизнь продувал технику и все. И уж конечно, смысл не в том, чтобы иметь один 10 летний ноут, а что за 10 лет не понадобилось нового ноута. К...
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Cyborg39rus
01:04
2200об/м и 86CFM = тухло. У меня 2500 и дают 146
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
Яков Рудев
00:43
В итоге каким картам нвидии они примерно соответствуют?
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
typym6ek
00:30
Ну вот мой видос при 1500 оборотах, только в плотную их слышно. Всё зависит от экземпляров, нужно тестить, если не нравится возвращать. Возможно это зависит, что я реобасом их регулирую, плавно раскру...
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
typym6ek
00:23
Игра реально хорошая, не спеша изучаешь мир. Приключения, кайф.
NVIDIA DLSS 4 добавили в Indiana Jones and the Great Circle, завтра — в Delta Force: Black Hawk Down
VRoman
00:01
Точно P14 PWM модели? Или у вас может подделки? У меня в офисе 3 таких на радиаторе СВО. В закрытом корпусе их слышно только от 1500 об. Дома тоже есть несколько в корпусе-решете можно расслышать толь...
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
AnLesha
23:58
Не соглашусь с вами, покупка зависит от целей. Насчёт "часто менять аккумуляторы" не соглашусь, но тут, скорее, как повезёт. Клавиатура вполне нормальная. Вентиляторы везде шумят, и в ноутах и в ПК, з...
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Nvidia&Intel Hater
23:55
одним словом,деградант
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
AnLesha
23:51
Если сравнивать с современными ips, то согласен. Углы обзора и цветопередача восторга не вызывают)
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем