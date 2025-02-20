Кроме того, вся серия iPhone 17 перейдëт на панели LTPO.





Анонсированный iPhone 16e позиционируется как доступная альтернатива основным моделям. Инсайдеры указывают, что устройство создано на базе платформы iPhone 14, но с ключевым отличием — использованием собственного модема Apple (baseband). Это важный шаг для компании, стремящейся сократить зависимость от сторонних поставщиков вроде Qualcomm. Несмотря на сохранение устаревшей LTPS OLED-панели с частотой обновления 60 Гц, модель может привлечь аудиторию низкой ценой и помочь Apple укрепить позиции в сегменте бюджетных смартфонов.

Основное внимание уделяется следующему поколению — iPhone 17. По данным источников, линейка полностью откажется от LTPS в пользу продвинутых LTPO-панелей. Эта технология позволяет динамически регулировать частоту обновления (от 1 Гц до 120 Гц), значительно снижая энергопотребление. Такие дисплеи уже используются в Pro-моделях Apple, но теперь станут стандартом для всей серии. Базовый iPhone 17 получит экран 6.3 дюйма (против 6.1" у iPhone 16), а версия Pro Max может превысить 7 дюймов, установив новый рекорд для смартфонов Apple (сейчас Pro Max — 6.9"). Все четыре ожидаемые модели (iPhone 17, Air, Pro и Pro Max) будут оснащены OLED-экранами M14 от Samsung — самыми передовыми на рынке с улучшенной яркостью и цветопередачей.

Тренд на увеличение диагоналей объясняется растущим спросом на мультимедийные возможности: просмотр видео, игры и работа с приложениями требуют большего пространства. Однако Apple сохраняет баланс: даже при росте экранов габариты устройств остаются комфортными за счет уменьшения рамок. Например, переход с 6.1" до 6.3" у базовой модели незначительно повлияет на размер корпуса. Переход всей линейки на LTPO усилит конкуренцию с Samsung и Google Pixel, где аналогичные технологии пока доступны только в флагманах. Для пользователей это означает более плавный интерфейс и увеличенное время автономности. Кроме того, использование единого стандарта дисплеев упростит производство и снизит затраты компании.



