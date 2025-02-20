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СтарыйДед
Серия iPhone 17 может получить экраны больше 7 дюймов
Кроме того, вся серия iPhone 17 перейдëт на панели LTPO.


Анонсированный iPhone 16e позиционируется как доступная альтернатива основным моделям. Инсайдеры указывают, что устройство создано на базе платформы iPhone 14, но с ключевым отличием — использованием собственного модема Apple (baseband). Это важный шаг для компании, стремящейся сократить зависимость от сторонних поставщиков вроде Qualcomm. Несмотря на сохранение устаревшей LTPS OLED-панели с частотой обновления 60 Гц, модель может привлечь аудиторию низкой ценой и помочь Apple укрепить позиции в сегменте бюджетных смартфонов.

Основное внимание уделяется следующему поколению — iPhone 17. По данным источников, линейка полностью откажется от LTPS в пользу продвинутых LTPO-панелей. Эта технология позволяет динамически регулировать частоту обновления (от 1 Гц до 120 Гц), значительно снижая энергопотребление. Такие дисплеи уже используются в Pro-моделях Apple, но теперь станут стандартом для всей серии. Базовый iPhone 17 получит экран 6.3 дюйма (против 6.1" у iPhone 16), а версия Pro Max может превысить 7 дюймов, установив новый рекорд для смартфонов Apple (сейчас Pro Max — 6.9"). Все четыре ожидаемые модели (iPhone 17, Air, Pro и Pro Max) будут оснащены OLED-экранами M14 от Samsung — самыми передовыми на рынке с улучшенной яркостью и цветопередачей.

Тренд на увеличение диагоналей объясняется растущим спросом на мультимедийные возможности: просмотр видео, игры и работа с приложениями требуют большего пространства. Однако Apple сохраняет баланс: даже при росте экранов габариты устройств остаются комфортными за счет уменьшения рамок. Например, переход с 6.1" до 6.3" у базовой модели незначительно повлияет на размер корпуса. Переход всей линейки на LTPO усилит конкуренцию с Samsung и Google Pixel, где аналогичные технологии пока доступны только в флагманах. Для пользователей это означает более плавный интерфейс и увеличенное время автономности. Кроме того, использование единого стандарта дисплеев упростит производство и снизит затраты компании.


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