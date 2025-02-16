Также известно, что Vivo T4x 5G будет использовать чип Dimensity 7300.

Компания Vivo активно готовится к выпуску новых смартфонов в 2025 году. Помимо ожидаемого релиза модели Vivo V50, производитель уже анонсирует выход ещё одного устройства - Vivo T4x 5G. На популярном иностранном маркетплейсе "Flipkart" появилась рекламная страница нового смартфона с пометкой "скоро", что указывает на его скорый выход на рынок. Согласно предварительной информации, Vivo T4x 5G будет позиционироваться как бюджетный смартфон с впечатляющей автономностью. Ожидается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч, что станет рекордным показателем в своём ценовом сегменте. При этом стоимость новинки не должна превысить 150 долларов США(около 13 500 рублей по текущему курсу).

Vivo T4x 5G будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300, что обеспечит поддержку сетей пятого поколения. Это заметное улучшение по сравнению с предшественником Vivo T3x, который работал на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Среди других особенностей новинки отмечается наличие светодиодного индикатора уведомлений Dynamic Light, аналогичного тому, что используется в модели Vivo Y58. Покупателям будут доступны два цветовых варианта корпуса - Pronto Purple (пурпурный) и Marine Blue (синий).

По имеющейся информации, официальная презентация Vivo T4x 5G может состояться уже 20 февраля 2025 года. Таким образом, компания Vivo стремится укрепить свои позиции в сегменте доступных 5G-смартфонов, предлагая устройства с привлекательным соотношением цены и характеристик.