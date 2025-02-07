Vivo утверждает, что это самый тонкий смартфон с аккумулятором ëмкостью 6000 мАч.

Компания Vivo 17 февраля 2025 года готовится к релизу своего нового флагмана – Vivo V50, о котором ходили слухи на протяжении долгих месяцев. И вот, наконец, все подробности раскрыты. Основой Vivo V50 является чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Объём оперативной памяти варьируется от 8 до 12 ГБ, а встроенной памяти – от 128 до 256 ГБ.

Но настоящая изюминка Vivo V50 – его дизайн. Смартфон получит тонкий корпус всего 7,39 мм толщиной, с изгибом по всем четырём сторонам. Это делает V50 самым тонким смартфоном в своём классе с вместительным аккумулятором на 6000 мА*ч. Дисплей – это 6,67-дюймовый AMOLED с разрешением 2800x1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Фотовозможности Vivo V50 также находятся на достойном уровне. Основной модуль оснащён 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS). Дополняет его 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119 градусов. Фронтальная камера также порадует высоким разрешением в 50 Мп. За обработку снимков отвечает специально разработанный алгоритм, созданный совместно с Zeiss, который максимально точно передаёт детали и цвета.

Vivo V50 работает под управлением операционной системы Funtouch OS 15, основанной на Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс. Устройство также получило высокую степень защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, позволяя не волноваться о случайных попаданиях влаги или грязи. Vivo V50 будет доступен в трёх цветах: розово-красный, титаново-серый и звёздно-синий.