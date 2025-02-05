70 млн. долларов выделено на производство дисплеев Micro OLED на основе кремния.

5 февраля 2025 года компания Metaways, специализирующаяся на производстве OLED-дисплеев на основе кремния, объявила о завершении раунда А финансирования, привлекшего около 70 миллионов долларов. Этот успех подчёркивает растущее признание инновационного потенциала Hongxi Technology в области микродисплеев Micro OLED на кремниевой основе. Hongxi Technology, с момента своего основания, сконцентрировалась на разработке и производстве кремниевой OLED-технологии. Благодаря своим инновационным возможностям и опыту в проектировании драйверов IC, компания успешно преодолела технические сложности и вышла на этап массового производства 12-дюймовых кремниевых микродисплеев Micro OLED.

В рамках этого финансирования Hongxi Technology получила поддержку от таких инвесторов, как Anhui Smart Home Appliances и Home Industry Fund. Это соответствует стратегии провинции Аньхой, которая в рамках 14-го пятилетнего плана определила технологию OLED на основе кремния как одно из ключевых направлений для развития инноваций в индустрии дисплеев. Используя полученные средства, Hongxi Technology планирует создать дочернее предприятие в китайско-сингапурской высокотехнологичной зоне Сучжоу-Чучжоу в провинции Аньхой. Здесь будет размещена производственная линия для массового выпуска 12-дюймовых кремниевых OLED-дисплеев.



