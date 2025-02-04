Также подтверждено, что смартфон оснащëн графическим процессором Adreno 830.

Xiaomi готовится к скорому анонсу своего нового флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra. По последним данным, устройство уже получило три важных сертификата, что указывает на его скорый выход на рынок. Ожидается, что презентация новинки может состояться уже в феврале этого года. А буквально вчера в базе данных бенчмарка Geekbench AI появилась информация о смартфоне Xiaomi с номером модели 25010PN30G. Можно предположить, что это как раз глобальная версия Xiaomi 15 Ultra. Тестирование показало, что устройство оснащено графическим процессором Adreno 830, который используется только в чипсете Snapdragon 8 Extreme Edition. Также подтверждено наличие 16 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 15.

В сети уже появились первые фотографии Xiaomi 15 Ultra. Судя по ним, смартфон получит впечатляющую квадрокамеру с перископическим телеобъективом. На модуле камеры заметен фирменный логотип Leica, окружённый красным кольцом, что говорит о продолжении сотрудничества Xiaomi с известным производителем оптики. Дизайн круглого блока камер выглядит очень стильно и продуманно. Что касается расцветок, покупателям будут доступны как минимум три варианта - чёрный, белый и серебристый. Это позволит выбрать наиболее подходящий дизайн под свой вкус. Интересной особенностью Xiaomi 15 Ultra может стать поддержка спутниковой связи. Если эта информация подтвердится, то новый флагман получит важное преимущество в плане возможностей коммуникации.



