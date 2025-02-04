Intel одержала победу в своëм давнем антимонопольном споре с Европейской комиссией и получила компенсацию процентов.

Компания Intel одержала долгожданную победу в длительном антимонопольном споре с Европейской комиссией. 4 февраля стало известно, что американский производитель микропроцессоров получил компенсацию в размере 515,55 млн евро в качестве процентов по ранее наложенному штрафу.

История конфликта началась в 2009 году, когда Еврокомиссия обвинила Intel в антиконкурентном поведении и наложила штраф в размере 1,06 млрд евро. Регулятор утверждал, что компания предоставляла незаконные скидки производителям компьютеров, чтобы помешать им закупать чипы у конкурента AMD. Intel оспорила это решение, и в 2022 году Генеральный суд Европейского союза признал серьёзные недостатки в экономическом анализе Еврокомиссии. В результате большая часть штрафа была отменена, а сумма уменьшена до 376 млн евро. После отмены штрафа Intel подала заявление о взыскании процентов с первоначально уплаченной суммы. Комиссар ЕС по антимонопольному законодательству Тереза Рибера подтвердила выплату компенсации в размере 515,55 млн евро.

Это решение создаёт важный прецедент для рассмотрения будущих антимонопольных дел в ЕС. Оно также поднимает вопросы о методах экономической оценки, используемых Еврокомиссией, и длительности подобных судебных разбирательств. Несмотря на юридическую победу, Intel по-прежнему сталкивается с растущей конкуренцией на рынке полупроводников. Компания AMD укрепляет свои позиции, а новые игроки выходят на рынок. Тем не менее, Intel остаётся ключевым производителем микросхем, и полученная компенсация поможет ей сосредоточиться на инновациях и расширении рынка. Это дело стало одним из самых громких антимонопольных разбирательств в истории ЕС. Его исход может повлиять на подход Европейской комиссии к рассмотрению подобных дел в будущем, особенно в отношении строгости экономических оценок и продолжительности судебных споров.