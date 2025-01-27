Это будет бюджетный смартфон и ёмкость аккумулятора составит всего 4565 мАч.

Samsung продолжает расширять линейку доступных 5G-смартфонов. Недавно появилась информация о том, что модель Galaxy A26 5G прошла сертификацию TÜV Rheinland, что приближает её официальный анонс. Согласно данным сертификации, новинка получила номер модели SM-A266B/SM-A266M. Ожидается, что релиз Galaxy A26 5G состоится уже в марте этого года.

По имеющимся данным, смартфон будет обладать следующими ключевыми особенностями. Дисплей 6,64" или 6,7" с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Exynos 1280 или его разогнанная версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 4565 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Также известно, что имеется двойной слот для SIM-карт и операционная система Android 15. Его размеры составят 164 x 77,5 x 7,7 мм, а вес 209 г. Galaxy A26 5G получит обновлённый дизайн по сравнению с предшественником. Ожидается тройная основная камера, главный модуль которой будет иметь разрешение 50 Мп. Фронтальная камера расположится в каплевидном вырезе дисплея.

Samsung Galaxy A26 5G станет доступным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения. Ориентировочная стоимость базовой версии на глобальном рынке составит около 300 долларов (примерно 29 тысяч рублей). Помимо Galaxy A26 5G, в ближайшее время ожидается анонс ещё двух моделей среднего класса - Galaxy A36 5G и Galaxy A56 5G. Таким образом, Samsung продолжает активно развивать линейку доступных 5G-смартфонов, стремясь сделать новый стандарт связи массовым.