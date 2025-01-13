Конфигурация Snapdragon 8s Elite составляет: 1*3,21 ГГц+3*3,01 ГГц+2*2,80 ГГц+2*2,02 ГГц, а графический процессор Adreno 825.

Совсем недавно появились интересные детали о новом чипе от Qualcomm, известном как Snapdragon 8s Elite. Этот чип представляет собой следующий шаг в линейке флагманских процессоров компании и имеет несколько ключевых особенностей, которые стоит рассмотреть. По информации, опубликованной инсайдером Digital Chat Station на Weibo, Snapdragon 8s Elite будет иметь следующую конфигурацию ядер: 1 ядро с частотой 3,21 ГГц; 3 ядра с частотой 3,01 ГГц; 2 ядра с частотой 2,80 ГГц; 2 ядра с частотой 2,02 ГГц. Эта конфигурация немного напоминает Snapdragon 8 Gen 3, но с некоторыми отличиями. Графический процессор в этом чипе будет Adreno 825, а архитектура большого ядра по-прежнему основана на Arm Cortex-X4 и Cortex-A720.

Текущие результаты тестов в Geekbench 6 показывают, что Snapdragon 8s Elite набирает в одноядерном тесте 1967 баллов и в многоядерном 5827 баллов. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 демонстрирует результаты 2200 и 7000 баллов соответственно. Может разрыв между ними и не такой значительный, стоит отметить, что текущая производительность новых смартфонов со Snapdragon 8s Elite ещё не достигла своего полного потенциала и будет зависеть от фактической производительности новых моделей устройств. Ожидается, что результаты тестов на АnТuТu для Snapdragon 8s Elite достигнут примерно 2 миллионов баллов, что немного ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 3. Это указывает на то, что хотя новый чип и мощный, он может не превосходить своего предшественника во всех аспектах производительности.

Qualcomm планирует выпустить чипсет Snapdragon 8s Elite в первой половине 2025 года, а первые устройства с ним могут появиться уже в апреле. Среди брендов, которые решили использовать этот чип, числятся Xiaomi, REDMI, OPPO, iQOO и Honor. Это говорит о широкой поддержке и ожидаемом широком распространении этого нового процессора на рынке смартфонов.