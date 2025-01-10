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СтарыйДед
Смарт-браслет Huawei Band 10 замечен в нескольких сертификационных базах и появится в апреле 2025
Данный гаджет имеет корпус со степенью защиты IP68 и уровнем защиты III.

Недавние сертификационные данные из баз SDPPI и TUV SUD позволяют сделать вывод, что компания Huawei готовится к выпуску нового смарт-браслета, вероятно, Huawei Band 10 с номером модели «NOR-B19». Её появление в сертификационных базах, лишний раз подтверждает скорый релиз. Huawei Band 10 с номером модели «NOR-B19» получил сертификацию SDPPI с номером сертификата «106897/SDPPI/2025» и был включен в базу данных с идентификатором PLG «1997». В сертификационной платформе этот устройство было классифицировано как «умные часы». Кроме того, сертификация TUV SUD с номером сертификата «SG PSB-IV-13082» подтверждает, что новый продукт позиционируется как «фитнес-браслет (умный браслет)» с корпусом, имеющим степень защиты IP68 и уровень защиты III.

Хотя официальная информация от Huawei ещё не была обнародована, некоторые источники позволяют сделать предположения о характеристиках нового смарт-браслета. Ожидается 1,47-дюймовый прямоугольный AMOLED-дисплей с разрешением 194×368 пикселей и стеклом 2.5D. Huawei Band 10, вероятно, будут работать на HarmonyOS 4.0 и поддерживать Bluetooth 5.3 и NFC. Браслет также будет оснащён приложением Huawei Health и будет включать в себя мониторинг частоты пульса, уровня SpO2, трекер сна и более 100 спортивных режимов.

Корпус, который будет выполнен из поликарбоната и силиконовый ремешок обеспечат водонепроницаемость на уровне 5 ATM, что делает устройство пригодным для использования во время плавания. Ёмкость аккумулятора составит примерно 200 мА*ч, что обеспечит автономную работу около 14 дней, что соответствует предыдущим моделям серии. Судя по тенденциям предыдущих релизов, Huawei Band 10 может появиться на рынке в апреле или мае 2025 года. Предыдущие модели, такие как Huawei Band 9 и Huawei Band 8, были выпущены в апреле 2024 и 2023 годов соответственно.

#huawei #умные часы #умный браслет #умный гаджет #band #band 9 #huawei band 9
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