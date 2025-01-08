На данный момент смартфон Realme Neo7 оборудован самой мощной батареей Titan ёмкостью 7000 мАч.

В последнее время производители мобильных телефонов активно работают над улучшением одной из самых важных составляющих смартфонов - аккумуляторов. Если раньше емкость 5000 мА*ч считалась значительной, то в 2023 году многие новые модели перешли рубеж в 6000 мА*ч. Однако компания Realme готова поставить новую планку со своими инновационными решениями. Realme уже сделала значительный шаг с выпуском модели Realme Neo7, оснащённой батареей ёмкостью 7000 мА*ч. Но это только начало. Инсайдер Digital Chat Station сообщил о новом технологическом прорыве в области аккумуляторов и быстрой зарядки от Realme. Согласно этим данным, компания смогла решить проблему совмещения сверхбольшой батареи (7K) с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, что ранее было невозможно для конкурентов.

Этот прорыв означает, что в будущем можно ожидать появления новых моделей с ещё более мощными аккумуляторами и быстрой зарядкой. Realme планирует представить новое устройство со сверхбольшим аккумулятором, оснащенное последними процессорами, обеспечивая не только длительную автономную работу, но и высокую производительность. Модель Realme Neo7, уже доступная на рынке, демонстрирует серьезные амбиции компании в этом направлении. Оснащённая батареей Titan ёмкостью 7000 мА*ч и флагманским чипом Dimensity 9300 предыдущего поколения, эта модель обеспечивает хорошую производительность при относительно доступной цене.

Не так давно Digital Chat Station также поделился информацией о будущей модели Realme GT, которая обещает стать одним из флагманов компании. Эта модель будет оснащена новейшим чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition, OLED-экраном с разрешением 1,5K и изогнутыми краями с металлической средней рамкой и стеклянным корпусом. Ожидается, что новая модель Realme GT будет выпущена после Весеннего фестиваля.