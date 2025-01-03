Он оснащëн UNISOC SC9832E SoC, который работает в паре с графическим процессором Mali 820MP1.

Рынок бюджетных смартфонов полон предложений, но не все из них одинаково хороши. HMD Global, известная своим вниманием к деталям и качеству сборки, представила HMD Key – устройство, которое пытается найти золотую середину между доступной ценой и функциональностью.

На первый взгляд, спецификации HMD Key выглядят скромно. 6,52-дюймовый HD+ (576x1280 пикселей) IPS-дисплей с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 460 нит – это стандарт для бюджетного сегмента. Однако, IPS-матрица обеспечивает приемлемую цветопередачу и углы обзора, что делает его вполне комфортным для повседневного использования, например, для чтения или просмотра видео. Основой смартфона является достаточно старый чипсет UNISOC SC9832E с графическим процессором Mali-820MP1. Это, безусловно, не флагманская начинка, и ожидать от него высокой производительности в требовательных играх не стоит. Однако, для базовых задач, таких как общение в мессенджерах, просмотр веб-страниц и работа с несложными приложениями, его мощности достаточно. 2 ГБ оперативной памяти – минимальный стандарт, но HMD Global предлагает интересную функцию расширения ОЗУ до 4 ГБ за счёт использования части встроенной памяти. Это решение позволяет немного улучшить многозадачность, хотя и не решает проблему ограниченного объёма оперативной памяти в целом. Встроенной памяти всего 32 ГБ, но её можно расширить картой microSD до 128 ГБ – хороший бонус для хранения фотографий, видео и приложений.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч также выглядит слабо, но HMD Global заявляет о времени работы до 47 часов в смешанном режиме использования. Это внушительный показатель, который, вероятно, обусловлен энергоэффективной платформой и оптимизированной Android 14 Go Edition. Поддержка зарядки 10 Вт — стандартная для бюджетных устройств, быстрой зарядки ждать не стоит. Камеры – это ещё один аспект, где HMD Key не стремится к рекордам. 8-мегапиксельная основная камера с автофокусом и вспышкой и 5-мегапиксельная фронтальная камера — достаточно для повседневной съёмки, но не более того. Качество снимков будет соответствовать цене устройства: достаточно хорошее при хорошем освещении, но с ожидаемыми ограничениями в условиях низкой освещённости. Наличие режимов «Ночной», «Портрет» и «Профессиональный» — приятное дополнение, позволяющее немного расширить творческие возможности.

Что касается дополнительных функций, то они включают в себя разблокировку по лицу, 3,5-мм аудиоразъëм, FM-радио, поддержку двух SIM-карт и встроенный фонарик. Устройство доступно в двух цветовых вариантах: Midnight Black и Icy Blue. HMD Key был анонсирован с ценой в 59 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 8250 рублей. В настоящее время смартфон доступен для покупки в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.