Скорее всего, она имеет такие функции, как обнаружение детского плача, динамическое отслеживание домашних животных, обнаружение необычного звука и т. д.

В преддверии нового года, 30 декабря, Xiaomi Smart Ecology анонсирует официальное представление своей суперновой умной камеры, которая обещает революционировать сферу домашнего видеонаблюдения. Хотя конкретной информации об этой новинке пока мало, но судя по позиционированию и сравнению с ранее выпущенными моделями, можно сделать несколько интересных выводов.

Новая умная камера Xiaomi будет отличаться новым внешним видом и формой, что уже само по себе повышает интерес. Конфигурация этой камеры, вероятно, будет не менее впечатляющей, чем у первой 8-мегапиксельной смарт-камеры Xiaomi C700, выпущенной в мае этого года. Камера C700 оснащена 10 встроенными инфракрасными лампами с длиной волны 940 нм, обеспечивая ночное видение до 10 метров, поддержку HDR и полноцветную технологию сверхнизкой освещённости, что позволяет получать чёткое цветное изображение даже в темноте.

Новая камера, как и её предшественница, будет оснащена рядом продвинутых функций, включая обнаружение детского плача, динамическое отслеживание домашних животных и обнаружение необычного звука. Одной из ключевых особенностей будет поддержка обнаружения живых организмов с помощью искусственного интеллекта, которая своевременно уведомляет пользователя при распознавании человека. Эти функции можно использовать без необходимости подключения к облачному хранилищу, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности. Кроме того, камера будет поддерживать функции распознавания лиц.

С точки зрения аппаратного обеспечения, новая камера будет оснащена процессором обработки изображений ISP нового поколения, способным выполнять 1 триллион вычислений в секунду. Она будет иметь 256 МБ памяти и поддерживать новейший двухдиапазонный Wi-Fi 6, обеспечивая стабильное и высокоскоростное соединение. Система панорамирования/наклона с двумя двигателями позволит пользователям контролировать нужную область во всех направлениях, обеспечивая углы обзора по горизонтали 360° и по вертикали 110°.

Камера оснащена физической маскирующей линзой, что позволяет пользователям выполнять маскирование по времени, по периоду времени или после конкретного распознавания лица с помощью простой операции. Функция двустороннего голосового вызова также очень удобна, поддерживая вызов на мобильный телефон с помощью жеста «ОК». Если собеседник не отвечает, система оставит бесплатное напоминание о звонке.