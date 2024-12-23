Кроме того, компания изучает возможность выпуска OLED-ноутбуков под брендом Xiaomi.

В последнее время компания Xiaomi активно работает над улучшением своих планшетных устройств, и недавние утечки предоставляют интересную информацию о будущих моделях. Инсайдер Digital Chat Station недавно раскрыл несколько важных деталей о новых планшетах Xiaomi, которые могут заинтересовать фанатов бренда.

Одной из ключевых особенностей новых планшетов станет использование мощных аккумуляторов. Например, было сообщено, что один из будущих аккумуляторов от Liangchang (производителя, связанного с Xiaomi) будет иметь номинальную ёмкость 5900 мА*ч. Однако, благодаря двухъячеечной конструкции, его эквивалентная ёмкость может достигать впечатляющих 12000 мА*ч. Этот аккумулятор также будет оснащён технологией быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что существенно ускорит процесс зарядки устройства. Предполагается, что этот мощный аккумулятор будет использован в новом планшете который может называться Xiaomi Mi Pad 7S Pro, а появится он на рынке уже в ближайшем будущем.

Кроме того, инсайдер ранее раскрыл информацию о базовой конфигурации нового OLED-планшета. Этот планшет будет оснащён большим 14-дюймовым OLED-экраном с высоким разрешением до 3,2К. По комплектации и характеристикам этот планшет позиционируется как топовый продукт. Стартовая цена ожидается в районе 4000 юаней (около 35 000 рублей), что делает его привлекательным предложением для тех, кто ищет мощное и функциональное устройство.

Xiaomi также рассматривает возможность выпуска новых OLED-планшетов в 2025 году. Одним из интересных направлений является использование передовой технологии двухслойного OLED, которая может ещё больше улучшить качество изображения и производительность устройств. Кроме того, источники сообщают о потенциальном выпуске OLED-ноутбуков под брендом Xiaomi. Это будет значительным шагом вперед для компании, поскольку она будет расширять свой ассортимент продуктов с использованием инновационных технологий.